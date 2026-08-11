به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمانخواه عصر سهشنبه در بازدید از تحریریه خبرگزاری مهر گیلان به مناسبت هفته خبرنگار، ضمن تسلیت ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، به تشریح آخرین وضعیت پرونده ثبت جهانی ماسوله، اقدامات صورتگرفته برای روستای گیسوم و تشریح پتانسیل های حوزه گردشگری استان پرداخت.
سلمانخواه با اشاره به فراز و نشیبهای پرونده ثبت جهانی ماسوله، اظهار کرد: پرونده ماسوله از سال ۲۰۰۷ در فهرست موقت یونسکو قرار گرفت و در اجلاس ریاض در سال ۲۰۲۳ با سوالاتی مواجه شد که موجب بازگشت پرونده برای تکمیل شد. خوشبختانه با تشکیل تیمی از کارشناسان داخلی به سرپرستی دکتر پورعلی و با بهرهگیری از هیئت باستانشناسی چینی، توانستیم به تمامی ابهامات پاسخ دهیم.
وی افزود: کاوشهای باستانشناسی انجامشده در ماسوله منجر به کشف کوره های آهن اسفنجی شد که مصداق بارزی برای روایت صنعت و زندگی صنعتی در این شهر تاریخی است. این دستاورد در قالب کتابچهای به ثبت رسید و مقالهای نیز توسط کارشناسان چینی در سطح بینالمللی منتشر شد.
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با بیان اینکه پرونده تکمیلشده در تاریخ ۱۲ اسفند سال گذشته، علیرغم شرایط تحریم و جنگ، به دفتر یونسکو در پاریس ارسال و اعلام وصول شد، تصریح کرد: این اقدام بسیار سخت و دشوار بود که با پیگیریهای مستمر محقق شد. خوشبختانه اخیراً طی نامهای از سوی یونسکو، ارزیاب ایکوموس از کشور مالزی برای بررسی میدانی انتخاب شده است.
سلمانخواه با تأکید بر اهمیت حضور این ارزیاب، گفت: ارزیاب یادشده چهارم مهرماه وارد ایران و گیلان خواهد شد و به مدت یک هفته در ماسوله مستقر میشود. برنامهریزیهای دقیقی برای ارائه تمامی مستندات و پاسخگویی به سوالات ایشان انجام شده است.
رسانهها؛ مطالبهگران اصلی ثبت جهانی ماسوله
وی با تأکید بر نقش کلیدی رسانهها در موفقیت پرونده ثبت جهانی، اظهار کرد: تمام اقدامات حاکمیتی و دولتی برای ثبت جهانی ماسوله انجام شده است، اما آنچه میتواند مسیر را هموارتر کند، مطالبهگری مردم و رسانههاست.
سلمانخواه افزود: زمانی که در فضای مجازی عبارت «ماسوله» را جستجو میکنید، بیشتر با عنوان «شهرک گردشگری» مواجه میشوید، در حالی که این شهر، یک شهر تاریخی و تمدنی است. رسانهها میتوانند با تولید محتوای واقعی و مستند، این تصویر اشتباه را اصلاح کنند و ماسوله را به عنوان یک میراث جهانی معرفی نمایند.
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان تصریح کرد: از خبرگزاری ها و رسانهها انتظار داریم با تولید محتوای فاخر و مستند، نقش مطالبهگر جهانی را ایفا کنند. به عنوان مثال، گفتوگو با یک کهنسال ماسولهای که درد دل صادقانهاش را با جهان به اشتراک میگذارد، میتواند تأثیری بسیار عمیقتر از هر بیانیه رسمی داشته باشد.
وی تصریح کرد: ما از جامعه رسانهای میخواهیم که با حضور در ماسوله و تولید محتوای چندرسانهای، این میراث گرانبها را به جهانیان معرفی کنند. حتی فیلمهای ۳۰ ثانیهای با روایتهای انسانی و واقعی، میتواند تأثیر شگرفی در جلب نظر ارزیابان یونسکو داشته باشد.
همکاری برای زیباسازی ماسوله پیش از حضور ارزیاب
سلمانخواه در ادامه به همکاری دستگاههای اجرایی برای آمادهسازی ماسوله اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی با استاندار گیلان و سایر مسئولان برگزار شده است. با شهردار ماسوله نیز در مورد زیباسازی و جمعآوری کابلهای برق صحبت شده است. همچنین در مورد مسیر ورودی جاده ماسوله، نظر کارشناسان این است که برای جلوگیری از تأثیر منفی بر منظر تاریخی، بهتر است مسیر جایگزین از کهنه ماسوله طراحی شود.
وی با اشاره به شبیهسازی کوره آهن اسفنجی در پارک ضلع جنوبی ماسوله، گفت: این اقدام میتواند بخشی از روایت صنعتی و تاریخی ماسوله را به خوبی نمایش دهد. امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، بتوانیم جلوهای شایسته از این شهر تاریخی را به ارزیاب یونسکو ارائه دهیم.
گیسوم؛یکی از ٨ روستای جهانی گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان به موضوع ثبت روستای گیسوم در سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) اشاره کرد و گفت: از میان هزاران روستای کشور، تنها ۱۰۰ روستا انتخاب شدهاند و از این صد روستا تنها ٨ روستا به مرحله نهایی رسیدند که گیسوم به عنوان یکی از هشت روستا، توانسته جایگاه خود را در این فهرست حفظ کند. این موفقیت حاصل اجماعسازی و پیگیری های گسترده در سطح ملی و استانی است
سلمانخواه با بیان اینکه جلسهای با حضور استاندار گیلان و تمامی دستگاههای اجرایی برگزار و ۲۴ مصوبه برای ساماندهی گیسوم گرفته شده است، افزود: اقدامات خوبی از جمله آسفالت معابر، بهسازی ورودیها، رنگآمیزی روستا و تجهیز مدرسه به خانه خلاقیت در حال انجام است. بنیاد مسکن، راهداری و سایر دستگاهها پای کار آمدهاند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در معرفی گیسوم، تصریح کرد: انتظار ما از رسانهها این است که به ما کمک کنند تا «تونل سبز» ورودی روستا ساماندهی شود. انتظامبخشی به فعالیتهای پیرامونی مورد انتظار است و این مهم مستلزم همکاری مردم و کسبه است
ضرورت همکاری رسانهها در معرفی ظرفیتهای گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با تأکید بر لزوم همکاری رسانهها در معرفی ظرفیتهای گردشگری استان، گفت: گیلان بیش از ۲۷۰۰ روستا دارد که بسیاری از آنها ظرفیت تبدیل شدن به مقاصد گردشگری را دارند. در حوزه صنایع دستی نیز آثاری مانند کلوچه فومن، پنیر سیاه و مجسمه آناهیتا ثبت ملی شدهاند، اما معرفی مناسبی برای آنها صورت نگرفته است.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که گیلان به پایلوت جشنوارههای کیفی در کشور تبدیل شود. در حال حاضر سالانه حدود ۲۰۰۰ جشنواره در استان برگزار میشود، اما بسیاری از آنها از کیفیت لازم برخوردار نیستند. ما باید به سمت برگزاری جشنوارههای فاخر و باکیفیت حرکت کنیم تا بتوانیم گردشگران داخلی و خارجی را جذب کنیم.
سلمانخواه تصریح کرد: نمونه موفق این رویکرد، برگزاری رویداد طعم میراث در کاروانسرای لات در اردیبهشت ماه ١۴٠۵ بود که در کنار یک بنای تاریخی با شکوه، محصولات بومی و صنایع دستی از ٩ شهر و روستای ملی و جهانی ارائه شد. این الگو باید در سراسر استان گسترش یابد.
وی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه به میراث فرهنگی، گفت: ما باید باور کنیم که ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی گیلان، سرمایههای عظیمی برای توسعه گردشگری و اقتصاد استان هستند. رسانهها با انعکاس این ظرفیتها و مطالبهگری از مسئولان، میتوانند نقش مؤثری در تحول این حوزه ایفا کنند.
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