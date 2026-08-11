خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: منطقه گردشگری کهمان در شهرستان سلسله، به‌عنوان یکی از مقصدهای طبیعی و گردشگری لرستان، در فصل‌های مختلف سال به‌ویژه روزهای گرم سال میزبان شمار زیادی از شهروندان و گردشگران است.

افزایش حضور گردشگران و فعالیت سفره‌خانه‌ها و رستوران‌های این منطقه، در کنار رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، ضرورت توجه جدی‌تر به مسائل بهداشتی، مدیریت پسماند و حفاظت از منابع طبیعی را دوچندان کرده است.

در چنین شرایطی، صیانت از رودخانه کهمان، حفظ پاکیزگی محیط پیرامونی و اطمینان از رعایت استانداردهای بهداشتی واحدهای پذیرایی، از مهم‌ترین الزامات مدیریت گردشگری پایدار در این منطقه به شمار می‌رود؛ چراکه استمرار فعالیت‌های گردشگری بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی می‌تواند به مرور زمان به منابع آبی، طبیعت و سلامت عمومی آسیب وارد کند.

بر همین اساس، بخشداری مرکزی سلسله با همکاری دستگاه‌های متولی، روند نظارت بر فعالیت واحدهای پذیرایی منطقه کهمان را تشدید کرده و در قالب بازدیدهای میدانی، وضعیت بهداشت، نحوه عرضه و نگهداری مواد غذایی، مدیریت پسماند و میزان رعایت الزامات زیست‌محیطی را مورد بررسی قرار داده است.

بازدید امروز سه شنبه از ۳۴ سفره‌خانه و رستوران کهمان، علاوه بر بررسی وضعیت موجود، با هدف تذکر و رفع نواقص و همچنین ساماندهی فرآیند جمع‌آوری و دفع پسماند انجام شده است.

امیرحمزه صدر، بخشدار مرکزی سلسله، در جریان یک بازدید میدانی ۶ ساعته از واحدهای پذیرایی منطقه گردشگری کهمان، بر ضرورت رعایت الزامات بهداشتی، حفظ محیط زیست و ساماندهی اصولی پسماند در این منطقه تأکید کرد.

این بازدید با حضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله و رئیس مرکز بهداشت شهرستان انجام شد و طی آن وضعیت ۳۴ سفره‌خانه و رستوران منطقه کهمان از ابعاد مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

سلامت گردشگران و حفاظت از طبیعت؛ اولویت مدیریت بخش مرکزی

بخشدار مرکزی سلسله از تشدید نظارت بر فعالیت سفره‌خانه‌ها و رستوران‌های منطقه گردشگری کهمان خبر داد و به مهر گفت: واحدهای پذیرایی این منطقه موظف به رعایت کامل ضوابط بهداشتی، مدیریت اصولی پسماند و جلوگیری از هرگونه آلودگی رودخانه هستند و در صورت استمرار تخلف، برخورد قانونی و حتی پلمب واحد متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.

صدر با اشاره به جایگاه منطقه کهمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری شهرستان اظهار کرد: سلامت مردم و گردشگران و همچنین صیانت از طبیعت، منابع آبی و محیط زیست منطقه از اولویت‌های مدیریت بخش مرکزی است و هیچ واحدی نمی‌تواند با بی‌توجهی به ضوابط، سلامت شهروندان یا محیط زیست را به خطر بیندازد.

وی افزود: در این بازدید، وضعیت بهداشت محیط واحدهای پذیرایی، نحوه نگهداری مواد غذایی، شرایط عرضه و ارائه مواد غذایی به گردشگران و همچنین دیگر الزامات بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت و موارد لازم برای رفع نواقص به متصدیان واحدها ابلاغ شد.

ساماندهی پسماند کهمان با برنامه مشخص

بخشدار مرکزی سلسله با تأکید بر ضرورت اجرای کامل مصوبات کارگروه پسماند گفت: تمامی سفره‌خانه‌ها و رستوران‌های منطقه موظف هستند زباله‌های تولیدی خود را مطابق پروتکل‌های ابلاغی جمع‌آوری و ساماندهی کنند.

صدر ادامه داد: بر اساس برنامه تعیین‌شده، جمع‌آوری زباله‌های منطقه در روزهای دوشنبه، پنجشنبه و جمعه و تحت مدیریت بخشداری مرکزی انجام خواهد شد و تمامی واحدهای پذیرایی باید هماهنگی لازم را برای اجرای این برنامه داشته باشند.

وی تأکید کرد: مدیریت صحیح پسماند تنها یک موضوع خدماتی نیست، بلکه مستقیماً با سلامت عمومی، زیبایی منطقه گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی ارتباط دارد و همکاری واحدهای پذیرایی در این زمینه ضروری است.

هشدار به واحدهای متخلف؛ برخورد قانونی در انتظار متخلفان

بخشدار مرکزی سلسله با هشدار به واحدهایی که نسبت به ضوابط ابلاغی بی‌توجهی کنند، گفت: در صورت عدم همکاری و استمرار تخلفات، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد و واحدهای متخلف مطابق مقررات با اقدامات قانونی، از جمله پلمب مواجه خواهند شد.

وی افزود: هدف از تشدید نظارت‌ها، ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های گردشگری نیست، بلکه تلاش می‌شود فعالیت واحدهای پذیرایی در چارچوب قانون، ضوابط بهداشتی و الزامات زیست‌محیطی انجام شود.

آلودگی رودخانه کهمان قابل اغماض نیست

صدر همچنین از صدور اخطار برای برخی سفره‌خانه‌هایی که فعالیت آن‌ها موجب آلودگی بستر رودخانه شده است خبر داد و تصریح کرد: رودخانه کهمان و طبیعت این منطقه متعلق به همه مردم است و اجازه نخواهیم داد منافع کوتاه‌مدت برخی افراد به قیمت تخریب محیط زیست و آلودگی منابع طبیعی تمام شود.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه تخلیه پسماند، فاضلاب یا مواد آلاینده در حریم و بستر رودخانه، علاوه بر آسیب به محیط زیست، سلامت گردشگران و ساکنان منطقه را نیز تهدید می‌کند و با این موارد مطابق قانون برخورد خواهد شد.

ادامه نظارت بر واحدهای گردشگری

بخشدار مرکزی سلسله در پایان گفت: نظارت بر فعالیت سفره‌خانه‌ها و رستوران‌های منطقه کهمان با همکاری دستگاه‌های متولی همچنان ادامه خواهد داشت و وضعیت اجرای تذکرات و اخطارهای صادرشده نیز به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

صدر تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، ایجاد محیطی سالم، پاکیزه و ایمن برای مردم و گردشگران، حفاظت از طبیعت و منابع آبی کهمان و در عین حال حمایت از فعالیت واحدهای گردشگری قانونمند و مسئولیت‌پذیر است.