قیمت نفت سبک و سنگین ایران در بازار جهانی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس داده های سایت «اویل‌پرایس» (Oil Price)، قیمت محموله‌های نفت ایران با تأخیر یک روزه منتشر شده و نسبت به روز قبل رشد حدود ۲ درصدی داشته است.

بر اساس این داده‌ها، نفت سبک ایران (Iran Light) در تحویل به بندر سیدی‌کریر ۹۴.۸۱ دلار، به شمال غرب اروپا و آفریقای جنوبی ۹۳.۵۶ دلار و به مدیترانه ۹۲.۹۱ دلار معامله شده است.

نفت سنگین ایران (Iran Heavy) نیز در تحویل به سیدی‌کریر ۹۲.۶۶ دلار، به شمال غرب اروپا و آفریقای جنوبی ۹۱.۶۶ دلار و به مدیترانه ۹۰.۷۶ دلار ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، همه گریدهای ایرانی نسبت به روز قبل ۱.۸۱ دلار افزایش قیمت داشتند.