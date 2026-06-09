  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

قیمت نفت سبک و سنگین ایران در بازار جهانی افزایش یافت

قیمت نفت سبک و سنگین ایران در بازار جهانی افزایش یافت

بر اساس داده های سایت اویل پرایس، قیمت محموله‌های نفت ایران با تأخیر یک روزه منتشر شده و نسبت به روز قبل رشد حدود ۲ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس داده های سایت «اویل‌پرایس» (Oil Price)، قیمت محموله‌های نفت ایران با تأخیر یک روزه منتشر شده و نسبت به روز قبل رشد حدود ۲ درصدی داشته است.

بر اساس این داده‌ها، نفت سبک ایران (Iran Light) در تحویل به بندر سیدی‌کریر ۹۴.۸۱ دلار، به شمال غرب اروپا و آفریقای جنوبی ۹۳.۵۶ دلار و به مدیترانه ۹۲.۹۱ دلار معامله شده است.

نفت سنگین ایران (Iran Heavy) نیز در تحویل به سیدی‌کریر ۹۲.۶۶ دلار، به شمال غرب اروپا و آفریقای جنوبی ۹۱.۶۶ دلار و به مدیترانه ۹۰.۷۶ دلار ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، همه گریدهای ایرانی نسبت به روز قبل ۱.۸۱ دلار افزایش قیمت داشتند.

کد مطلب 6855115
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها