دستگیری قاتل کمتر از ۲۴ ساعت در شهرستان لیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز امیری ظهر پنجشنبه در تشریح این خبر، گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در شهرستان لیلان، مأموران پلیس آگاهی وکلانتری بلافاصله در محل حاضر شده و تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی و دستگیری عامل قتل آغاز کردند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد در یک نزاع و درگیری متهم با یک قبضه قمه یک نفر را به قتل میرساند که مأموران پلیس آگاهی وکلانتری با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از اشرافیت پلیسی، قاتل را بلافاصله پس از ارتکاب قتل شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس با اشرافیت اطلاعاتی و حضور به‌ موقع، با جرائم خشن و مخلان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.