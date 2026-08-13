  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

دستگیری قاتل کمتر از ۲۴ ساعت در شهرستان لیلان

دستگیری قاتل کمتر از ۲۴ ساعت در شهرستان لیلان

لیلان- فرمانده انتظامی شهرستان لیلان از دستگیری قاتل در پی وقوع یک فقره قتل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز امیری ظهر پنجشنبه در تشریح این خبر، گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در شهرستان لیلان، مأموران پلیس آگاهی وکلانتری بلافاصله در محل حاضر شده و تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی و دستگیری عامل قتل آغاز کردند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد در یک نزاع و درگیری متهم با یک قبضه قمه یک نفر را به قتل میرساند که مأموران پلیس آگاهی وکلانتری با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از اشرافیت پلیسی، قاتل را بلافاصله پس از ارتکاب قتل شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس با اشرافیت اطلاعاتی و حضور به‌ موقع، با جرائم خشن و مخلان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6915571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه