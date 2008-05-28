50 نفر به ظرفیت کاروانهای عمره دانش آموزی استان تهران افزوده شد

سیدقاسم قربانپور گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: ظرفیت کاروانهای عمره دانش آموزی شهرستانهای استان تهران در سال گذشته 90 نفر بوده و امسال این میزان به 140 نفر افزایش یافته است.

وی افزود: نام نویسی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستانهای استان تهران برای این سفر معنوی در بهمن ماه سال گذشته انجام شد و طبق برنامه ریزیهای انجام شده در تابستان امسال 705 نفر از دانش آموزان شهرستانهای استان تهران به عمره مفرده مشرف می شوند.

قربانپور گنجی بیان داشت: شرط تشرف دانش آموزان به این سفر معنوی داشتن حداقل معدل 15 است و در عین حال افرادی به این سفر اعزام می شوند که تاکنون اعزام نشده باشند.

سرپرست سازمان دانش آموزی شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: سال گذشته دانش آموزان در شهریورماه اعزام شدند اما امسال به دلیل قرار گرفتن ماه مبارک رمضان در شهریورماه، این سفر زودتر انجام می شود به نحوی که کاروان دختران از اول تیرماه تا 29 همان ماه و کاروان پسران از پنجم تا 26 مرداد ماه انجام می شود.

وی یادآور شد: تابستان سال گذشته هفت کاروان شامل پنج کاروان دختر و دو کاروان پسر به عمره مفرده اعزام شدند و تابستان امسال نیز چهار کاروان دختر و دو کاروان پسر به مکه منوره اعزام می شوند.