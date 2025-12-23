اعزام ۴۹ روحانی و ماموستا از کردستان به عمره مفرده

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرزین ذکریایی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانههای کردستان با اشاره به روند انتخاب زائران عمره مفرده اظهار کرد: پس از اعلام آمادگی و ثبتنام ۱۸۹ نفر از روحانیون و ماموستایان استان برای تشرف به بیتالله الحرام، در نهایت ۴۹ نفر از میان متقاضیان به قید قرعه انتخاب شدند.
وی با بیان اینکه این سفر، فرصتی ارزشمند و سرشار از معنویت برای خادمان دین به شمار میرود، افزود: حضور روحانیون در کنار خانه خدا و حرم مطهر پیامبر اسلام میتواند منشأ خیر و برکت برای جامعه اسلامی باشد و دعای آنان پشتوانهای معنوی برای امت اسلام خواهد بود.
معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان ادامه داد: از مجموع افراد منتخب، ۲۵ نفر در تاریخ ۲۶ آذرماه به عمره مفرده اعزام شدند و سایر افراد نیز طبق برنامهریزیهای انجامشده در مراحل بعدی عازم خواهند شد.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آثار معنوی این سفر تصریح کرد: امیدواریم این تشرف معنوی، زمینهساز تقویت ایمان، همدلی و وحدت هرچه بیشتر مسلمانان و انتقال دستاوردهای معنوی آن به جامعه باشد.
