به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز آکفوره با اعلام این خبر گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مرزبانان این شهرستان موفق شدند ۲ فروند شناور حامل کالای قاچاق را شناسایی کنند.



وی افزود : مرزبانان در بازرسی از محل موفق شدند تعداد ۱۰ عدد رسیور ماهواره ، تعداد ۱۰ عدد کنترل رسیور ، تعداد ۱۰ عدد کابل اتصال ماهواره ، تعداد ۱۰۰ عدد پایه پشت دیش ، تعداد ۵۰ عدد ال ام بی، تعداد ۵۰۰ فیش متعلقه، تعداد ۱۰۰ عدد پیچ و رول پلاک، تعداد ۵۰ عدد بست فلزی ، تعداد ٣٢٠ کیلو غذای گربه ، تعداد ۳۵۸۰ عدد غلطک کارتریج دستگاه پرینتر، تعداد ۵۰۰ ثوب لباس زیر زنانه، تعداد ۲۰ عدد باتری نیم قلم قاچاق کشف کنند.



فرمانده دریابانی بندرلنگه با اشاره به اینکه دستگیری متهمان در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده ۱۸ میلیارد ریال است.

سرهنگ آکفوره در خاتمه خاطر نشان کرد: مرزبانان بندرلنگه شبانه روز با دقت و هوشیاری کامل تمام نوار مرزی را زیر نظر دارند و نسبت به هرگونه ورود و خروج کالای قاچاق حساس بوده و با افراد خاطی به طور جدی برخورد می کنند.