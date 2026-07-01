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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۶

کشف سلاح شکاری و توقیف شناور حامل کالای قاچاق در بندرلنگه

کشف سلاح شکاری و توقیف شناور حامل کالای قاچاق در بندرلنگه

بندرلنگه - فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه از کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و توقیف یک فروند شناور حامل کالای قاچاق به ارزش ۹۸۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز آکفوره پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و دریافت گزارش منابع خبری مبنی بر اختفای سلاح و مهمات غیرمجاز در این شهرستان، پس از هماهنگی با مقام قضایی به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از محل موفق به کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز شدند و شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه همچنین از اجرای عملیاتی دیگر توسط مرزبانان این شهرستان خبر داد و گفت: مأموران حین گشت‌زنی و کنترل سواحل حوزه استحفاظی، یک فروند شناور حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

آکفوره بیان کرد: در بازرسی از این شناور، ۱۵ هزار و ۲۵۹ عدد پاد (سیگار الکترونیکی) و ۴ هزار و ۶۸۰ عدد کارتریج قاچاق کشف شد.

وی با اشاره به اینکه دستگیری متهمان متواری این پرونده در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش کالاهای کشف‌شده به همراه شناور توقیفی را ۹۸۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

کد مطلب 6876071

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