کشف سلاح شکاری و توقیف شناور حامل کالای قاچاق در بندرلنگه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز آکفوره پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و دریافت گزارش منابع خبری مبنی بر اختفای سلاح و مهمات غیرمجاز در این شهرستان، پس از هماهنگی با مقام قضایی به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از محل موفق به کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز شدند و شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه همچنین از اجرای عملیاتی دیگر توسط مرزبانان این شهرستان خبر داد و گفت: مأموران حین گشت‌زنی و کنترل سواحل حوزه استحفاظی، یک فروند شناور حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

آکفوره بیان کرد: در بازرسی از این شناور، ۱۵ هزار و ۲۵۹ عدد پاد (سیگار الکترونیکی) و ۴ هزار و ۶۸۰ عدد کارتریج قاچاق کشف شد.

وی با اشاره به اینکه دستگیری متهمان متواری این پرونده در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش کالاهای کشف‌شده به همراه شناور توقیفی را ۹۸۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.