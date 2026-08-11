وقوع سرقت در اردستان ۲۲ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت‌الله بهامین ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبرنگاری به‌ویژه شهید صارمی و همچنین تسلیت ایام پایانی ماه صفر، از تلاش و زحمات اصحاب رسانه در حوزه اطلاع‌رسانی و توسعه فرهنگ عمومی تقدیر می‌کنیم.

وی افزود: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده، حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات نهادهای عمومی و پاسخگویی مسئولان را به رسمیت شناخته و سازوکاری برای شفافیت و پاسخگویی نهادینه ایجاد کرده است.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: در منشور اخلاق حرفه‌ای رسانه نیز اصولی همچون صداقت، مسئولیت‌پذیری، احترام به حیثیت اشخاص و پرهیز از آسیب به منافع عمومی برای روزنامه‌نگاران مورد تأکید قرار گرفته است.

بهامین تصریح کرد: هیچ قانونی نمی‌تواند جای فرهنگ اعتماد را بگیرد و اگر مسئولان، رسانه را رقیب خود بدانند یا رسانه، مسئولان را دشمن خود حساب کند، حتی کامل‌ترین قوانین نیز کارساز نخواهد بود؛ اما اگر هر دو طرف رسانه و مسئولان را مکمل و متمم یکدیگر بدانند، قطعاً می‌توانند در این زمینه مؤثر عمل کرده و اعتماد عمومی را در جامعه افزایش دهند.

وی بیان کرد: رسانه در جامعه معاصر تنها یک ابزار اطلاع‌رسانی نیست، بلکه یک زیرساخت نرم‌افزاری برای جامعه محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ عمومی، تعمیق فرهنگ جامعه و افزایش تاب‌آوری اجتماعی داشته باشد.

فرمانده انتظامی اردستان ادامه داد: در موضوعاتی مانند کم‌آبی، رسانه می‌تواند ضمن بیان مشکلات، به کمک مسئولان آمده و با کاهش التهاب اجتماعی، مردم را برای همراهی با دستگاه‌های مسئول آماده کند. توسعه فرهنگ عمومی بدون رسانه عمیق، اصیل و پیوسته امکان‌پذیر نیست و رسانه باید از سطحی‌نگری به ژرفانگری و از سرگرمی صرف به فرهنگ مشارکتی حرکت کند.

بهامین اضافه کرد: هدف ما در برقراری امنیت این است که با رسانه‌ها متمم و مکمل یکدیگر باشیم و این نگاه را نداریم که پلیس برتر از رسانه است یا رسانه باید صرفاً وظیفه‌ای را که از سوی پلیس اعلام می‌شود انجام دهد. ما زمانی می‌توانیم در سطح جامعه مؤثر باشیم که از ظرفیت‌ها و ابزارهای مختلف جامعه استفاده کنیم و یکی از این ابزارها رسانه است.

وی یادآور شد: امنیت یک فرایند مشارکتی است و صرفاً انتظامی نیست که تصور کنیم پلیس می‌تواند به تنهایی امنیت صددرصدی را برقرار کند. رسانه‌ها با بازنشر هشدارهای پیشگیری از جرم، آگاه‌سازی مردم و اطلاع‌رسانی درباره موفقیت‌ها، در ایجاد امید و انگیزه در جامعه نقش دارند.

فرمانده انتظامی اردستان تصریح کرد: رسانه می‌تواند چشم بینای پلیس در سطح جامعه باشد و مسائل و مشکلات مردم را درک و به پلیس منتقل کند تا با مشارکت و همکاری دو طرف برای رفع آنها اقدام شود. انتظار داریم فرهنگ قانون‌مداری و مسئولیت اجتماعی به صورت دوسویه در جامعه ترویج شود.

بهامین بیان کرد: برخوردهای سلبی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اجتماعی را برطرف کند. سال‌هاست با برخی تخلفات از طریق توقیف و بازداشت برخورد می‌شود و با وجود پر بودن پارکینگ‌ها، همچنان این مشکلات وجود دارد؛ بنابراین باید فرهنگ قانون‌مداری در جامعه نهادینه شود.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: در برخی موارد برای اقناع مردم باید از کارشناسان همان حوزه استفاده شود، زیرا زمانی که یک موضوع از سوی فرد متخصص و کارشناس مطرح می‌شود، پذیرش آن برای مردم بیشتر خواهد بود. بر همین اساس، استفاده از ظرفیت رسانه و کارشناسان برای ارتقای فرهنگ عمومی ضروری است.

وی اضافه کرد: امیدواریم ارتباط سالم و سازنده میان پلیس و خبرنگاران برقرار باشد و مسئولان نیز در این زمینه شفاف‌سازی داشته باشند تا بتوانیم فرهنگ عمومی را ارتقا داده و بسیاری از مسائل موجود در سطح جامعه را برطرف کنیم.

بهامین با اشاره به عملکرد انتظامی شهرستان در چهار ماهه سال جاری، ادامه داد: در حوزه کشفیات، پنج درصد افزایش کشفیات سرقت داشته‌ایم و در حوزه دستگیری سارقان نیز با افزایش ۱۸ درصدی مواجه بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی اردستان ادامه داد: کشفیات مواد مخدر در چهار ماهه سال جاری ۲۷ درصد افزایش داشته و در حوزه برخورد و دستگیری متهمان مواد مخدر نیز افزایش ۵۴ درصدی ثبت شده است.

بهامین تصریح کرد: در حوزه سلاح و مهمات غیرمجاز، صد درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم و کشفیات مشروبات الکلی نیز ۹۵ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: در حوزه وقوع سرقت، ۲۲ درصد کاهش ثبت شده و در حوزه تصادفات برون‌شهری نیز با ۱۷ درصد کاهش وقوع تصادفات جرحی مواجه بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق، بیش از ۱۸ هزار لیتر انواع سوخت قاچاق کشف شده است. همچنین در حوزه قاچاق کود شیمیایی، ۸۹۰ کیسه به ارزش تقریبی بیش از ۱۸ میلیارد ریال کشف و پرونده مربوطه تشکیل و رسیدگی شده است.

بهامین اضافه کرد: در حوزه کشف آرد احتکارشده نیز ۴۲ کیسه آرد کشف شده و پرونده آن تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در حوزه افرادی که اقدام به تبلیغ علیه نظام داشته‌اند نیز دستگیری‌هایی انجام شده و در مجموع وضعیت انتظامی شهرستان اردستان مناسب است؛ هرچند به دنبال ارتقای سطح امنیت و اجرای برنامه‌ریزی‌های بهتر برای دستیابی به نتایج مطلوب‌تر هستیم.