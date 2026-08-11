به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی در همایش بزرگداشت روز خبرنگار که صبح امروز با حضور سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از اصحاب رسانه در سالن اجتماعات شهید آوینی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جهاد روایت و رسانه اظهار کرد: انقلاب اسلامی از آغاز شکل‌گیری خود منادی جهاد و مقاومت در برابر استکبار جهانی سر داد.

وی با اشاره به گذشت نزدیک به ۵ دهه از عمر انقلاب اسلامی افزود: پیش از پیروزی انقلاب نیز روحیه انقلابی و مبارزه با استکبار در میان مردم وجود داشت و انقلاب اسلامی در واقع تجلی یک حرکت ریشه‌دار مردمی بود.



مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان قم بیان کرد: در مقطعی از تاریخ، استکبار جهانی با تکیه بر قدرت‌های بزرگ و نظام سلطه بویژه آمریکا تلاش می‌کرد اراده خود را بر جامعه جهانی تحمیل کند و در چنین شرایطی امام راحل با ایجاد انقلاب اسلامی، مسیر مقابله با این سلطه را گشود و فلسفه انقلاب را بر پایه مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار قرار داد.



دشتی ادامه داد: اگر تحقق انقلاب اسلامی با مجاهدت همراه بود، استمرار و حفظ دستاوردهای آن نیز به مجاهدت نیاز دارد و نمی‌توان مسیر انقلاب را بدون جهاد، مقاومت و ایثار ادامه داد، از همین رو مفهوم جهاد در طول این سال‌ها ابعاد مختلفی پیدا کرده و یکی از مهم‌ترین شاخه‌های آن، جهاد تبیین است.



وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره اهمیت جهاد تبیین خاطرنشان کرد: ایشان معتقد بودند در آموزه‌های اسلامی و در سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام نیز تبیین حقیقت جایگاهی اساسی دارد و حضرت زینب سلام‌الله‌علیها نمونه برجسته‌ای از مجاهدت در عرصه تبیین و روایت حقیقت است.



جهاد تبیین پرچمی برای روایت حقیقت است



مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان قم عنوان کرد: حضرت زینب سلام‌الله‌علیها با تبیین واقعه عاشورا و انتقال پیام نهضت امام حسین علیه‌السلام اجازه نداد حقیقت این قیام از بین برود و اگر آن حرکت تبیینی و روشنگرانه نبود، پیام انقلاب عاشورا ناقص بود و به نسل‌های دیگر منتقل شود.



وی اضافه کرد: جهاد تبیین، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های آن، تبیین پدیده‌های انقلابی است و در این میان رسانه نقشی تعیین‌کننده دارد، چرا که بخش مهمی از مواجهه امروز ملت‌ها نه موشک بلکه از مسیر رسانه صورت می‌گیرد.



مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان قم اذعان کرد: میزان تأثیری که برخی رسانه‌های شرق و غرب بر روحیه افراد می‌گذارند، گاهی از تأثیر حملات و بمباران‌های نظامی و شهادت‌ها بیشتر است و این واقعیت نشان می‌دهد که دشمن به اهمیت میدان رسانه و نقش آن در جنگ افکار عمومی پی برده است.



دشتی با اشاره به شیوه‌های مورد استفاده جریان‌های رسانه‌ای مخالف افزود: رئیس جمهور مفلوک آمریکا نیمه‌شب با استفاده از ابزارهای مختلف رسانه‌ای، انتشار اخبار نادرست، فریب افکار عمومی و بهره‌گیری از روش‌هایی که با روانشناسی جامعه ارتباط دارد، بخشی از این جنگ رسانه‌ای را تشکیل می‌دهد.



خبرنگاران در خط مقدم جهاد رسانه‌ای قرار دارند



مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان قم با تأکید بر جایگاه خبرنگاران در این میدان بیان کرد: رسانه امروز یک میدان جنگ و جهاد است و افرادی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، اگر حق قلم و حق رسانه را به درستی ادا کنند، در حقیقت در صف مجاهدان این میدان قرار دارند و شایسته احترام هستند.



وی با اشاره به اقدامات دشمن در مواجهه با جبهه رسانه‌ای گفت: دشمن امروز به این واقعیت پی برده است که برای ضربه زدن به یک جبهه تنها نباید فرماندهان میدان جنگ را هدف قرار دهد، بلکه فرماندهان و فعالان عرصه رسانه نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند.



دشتی اضافه کرد: اینکه دشمن در کنار فرماندهان و عناصر مؤثر در میدان نظامی، به جایگاه و نقش فرماندهی رسانه نیز توجه نشان می‌دهد، خود بیانگر اهمیت و اثرگذاری این عرصه است و نشان می‌دهد جنگ امروز تنها در میدان نظامی رقم نمی‌خورد.



دشتی با اشاره به مطالبه موجود در جامعه برای دریافت روایت نخست و بدون تحریف از تحولات جنگ گفت: امروز در سطح جامعه انتظار فراوانی برای انتقال سریع، دقیق و بدون تحریف اخبار جنگ وجود دارد و مخاطبان می‌خواهند روایت واقعی وقایع و مواضع نظام در برابر تحولات جهان را از مسیر رسانه دریافت کنند.



روایت نخست مطالبه جدی جامعه از رسانه‌هاست



وی افزود: ارتباطات گسترده‌ای که در سطح جهانی وجود دارد و موضع‌گیری‌های نظام در برابر وضعیت جهان، ضرورت توجه جدی به مسئله اطلاع‌رسانی و انتقال اخبار را دوچندان کرده است و در برخی موارد ممکن است در روند انتشار و انتقال خبر، تأخیرهایی از سوی رسانه‌ها وجود داشته باشد که باید برای رفع این مسائل چاره‌اندیشی شود.



مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان قم بیان کرد: برای مدیریت صحیح این عرصه، حضور نیروهای اندیشمند و خردمند در اتاق‌های فکر و هدایت هدفمند جریان رسانه‌ای و خبری ضروری است و باید جهت‌گیری رسانه و خبر با نگاه دقیق و کارشناسی دنبال شود.



وی اضافه کرد: حضور مسئولان و فعالان این عرصه در چنین نشست‌هایی نشان‌دهنده اهمیت موضوع رسانه و اهتمام مجموعه‌های مختلف نسبت به این پدیده است که باید در شرایط امروز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.



دشتی با اشاره به جایگاه رسانه در مواجهه با دشمن گفت: رسانه در عرصه جنگ و مقابله با دشمن، پدیده‌ای نسبتاً نوظهور به شمار می‌رود و همان‌گونه که در دیگر میدان‌ها باید وظیفه خود را به درستی انجام دهیم، در این عرصه نیز باید حق رسانه و روایتگری را ادا کنیم.



وی پیشنهاد کرد: قرارگاه‌های رسانه‌ای در سطح کشور و استان‌ها تشکیل شود تا فعالان این حوزه بتوانند با یکدیگر به همفکری بپردازند و در کنار طراحی خطوط خبری و رسانه‌ای، برای اجرای عملیات رسانه‌ای نیز برنامه‌ریزی منسجم داشته باشند.



خون شهدا مسیر رشد نظام را هموار کرده است



دشتی در ادامه با تأکید بر اهمیت خدمت به نظام اسلامی اذعان کرد: باید با یکدیگر درباره خطوط خبری و رسانه‌ای فکر کنیم و برای فعالیت مؤثر در این عرصه، از ظرفیت اندیشه و تجربه نیروهای فعال استفاده شود تا اقدامات رسانه‌ای در مسیر جلب رضایت الهی قرار گیرد.



وی اضافه کرد: اگر اهمیت نظام اسلامی برای برخی افراد تاکنون به اندازه کافی روشن نشده بود، در سال‌های اخیر و به ویژه در چند ماه گذشته، جلوه‌های روشنی از اهمیت این نظام مشاهده شد و نسل جوان نیز شاهد بود که چه انسان‌های بزرگی برای حفظ و اعتلای آن جان خود را فدا کردند.



مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان قم عنوان کرد: خون امام شهید، فرماندهان بزرگ جنگ و انسان‌های فرهیخته‌ای که در مسیر این نظام جان خود را تقدیم کردند، هدر نرفته است و رشد و استواری نظام اسلامی در مسیر خود، مرهون همین فداکاری‌ها و خون‌های پاک است.



دشتی در پایان خاطرنشان کرد: این واقعیت نشان می‌دهد که نظام اسلامی جایگاهی پراهمیت دارد و همه ما وظیفه داریم در مسیر خدمت به اسلام و نظام اسلامی گام برداریم و هر کس در این عرصه برای رضای الهی قدم برمی‌دارد، باید با انگیزه و توفیق بیشتری مسیر خدمت خود را دنبال کند.