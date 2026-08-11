به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامههای حضور مسئولان در مناطق روستایی و با هدف بررسی مستقیم مسائل و مطالبات مردم، روز سه شنبه روحالله لک علیآبادی، نماینده مردم ازنا و دورود در مجلس شورای اسلامی، به همراه فرمانده سپاه ناحیه شهرستان، صادق رحمتی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از رؤسای ادارات، از روستاهای بخش جاپلق بازدید کرد.
در جریان این بازدید، مسئولان با حضور در میان مردم و دیدار با اهالی روستاها، ضمن شنیدن مستقیم مطالبات و دغدغههای آنان، وضعیت موجود در بخشهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و درباره راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات و استفاده از ظرفیتهای منطقه به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
بررسی مشکلات و ظرفیتهای بخش جاپلق
نماینده مردم شهرستانهای ازنا و دورود در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این بازدید گفت: این بازدید با هدف احصای دقیق مسائل، شناسایی موانع توسعه و تسریع در روند پیگیری مطالبات روستاییان انجام شد و موضوعات مختلفی که در زندگی و معیشت مردم منطقه تأثیرگذار است، مورد بررسی قرار گرفت.
روحالله لک علیآبادی ادامه داد: از جمله مهمترین محورهای مطرحشده در این بازدید میتوان به کشاورزی و دامداری، منابع طبیعی و محیطزیست، صنایعدستی و مشاغل خانگی، خدمات آموزشی و بهداشتی، راهها و جادههای روستایی، طرحهای آب و فاضلاب، زیرساختهای برق و ارتباطات، توسعه گردشگری روستایی، اشتغال پایدار و مشارکت اجتماعی اشاره کرد.
بنابراین گزارش، مسئولان حاضر همچنین ضمن بررسی ظرفیتهای موجود در روستاهای بخش جاپلق، بر ضرورت استفاده هدفمند از توانمندیهای منطقه برای ایجاد فرصتهای جدید اشتغال، رونق تولید و بهبود سطح خدمات عمومی تأکید کردند.
پیگیری مطالبات روستاییان
در این برنامه، مسائل مطرحشده از سوی اهالی بهصورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد نیازمند پیگیری از طریق دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط دنبال شود.
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