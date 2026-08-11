تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی ازنا؛ برخورد با متخلفان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق رحمتی، بعدازظهر سه شنبه به همراه مسئول توسعه بازرگانی، نماینده بسیج اصناف و بازرس اتاق اصناف، در دومین روز از اجرای طرح بازرسی‌های میدانی، با حضور در بازار و بازدید از فروشگاه‌های عرضه کالاهای اساسی، وضعیت تأمین، توزیع و نحوه عرضه اقلام مورد نیاز مردم را مورد بررسی قرار دادند.

نظارت مستمر بر بازار برای صیانت از حقوق مردم

رحمتی در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و ثبات بازار اظهار کرد: نظارت بر بازار کالاهای اساسی باید به‌صورت مستمر، دقیق و میدانی انجام شود و اجازه نخواهیم داد تخلف برخی افراد موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود.

وی افزود: حضور میدانی بازرسان در بازار، علاوه بر شناسایی و برخورد با تخلفات، با هدف رصد مستمر فرآیند تأمین و توزیع کالا و اطمینان از دسترسی مردم به اقلام مورد نیاز با قیمت‌های واقعی انجام می‌شود.

برخورد قانونی با گران‌فروشی و تخلفات صنفی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا با اشاره به اهداف این طرح ادامه داد: ایجاد نظم و انضباط در بازار، جلوگیری از گران‌فروشی، افزایش شفافیت در فرآیند عرضه و تضمین دسترسی مناسب مردم به کالاهای اساسی از مهم‌ترین اهداف بازرسی‌های میدانی است.

رحمتی تأکید کرد: بازرسی‌ها در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و هیچ تخلفی در حوزه کالاهای اساسی از دید دستگاه‌های نظارتی پنهان نخواهد ماند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت احراز گران‌فروشی یا سایر تخلفات، ضمن تشکیل پرونده برای واحد متخلف، برخورد قانونی و جریمه‌های سنگین مطابق ضوابط اعمال خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا در پایان تأکید کرد: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین آرامش بازار، خط قرمز دستگاه‌های نظارتی است و با متخلفان در این حوزه قاطعانه برخورد می‌شود.