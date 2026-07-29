راهکارهای رفع مشکلات ورودی کجاباد و پل پتروشیمی تبریز بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مشکلات ورودی کجاباد از ابتدای پالایشگاه و همچنین وضعیت پل پتروشیمی به ریاست داود گرشاسبی، فرماندار تبریز، و با حضور رضا صدیقی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، یعقوب هوشیار شهردار تبریز، حجتالاسلام رسول برگی عضو شورای اسلامی شهر تبریز، اصغر آدیبیگ شهردار منطقه ۷، فعالان صنعتی و نمایندگان منطقه کجاباد صبح چهارشنبه در محل فرمانداری برگزار شد.
در این نشست، مهمترین مسائل و چالشهای زیرساختی منطقه، از جمله وضعیت مسیر دسترسی کجاباد، ایمنی تردد، ورودی این منطقه و مشکلات پل پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود و تسریع در اجرای طرحهای ساماندهی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
فرماندار تبریز در این جلسه با اشاره به اهمیت توسعه متوازن مناطق مختلف شهرستان، تقویت زیرساختهای حملونقل و دسترسی را از الزامات توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: رفع مشکلات مسیر دسترسی کجاباد علاوه بر ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان، زمینه تسهیل فعالیتهای اقتصادی و پشتیبانی از واحدهای صنعتی مستقر در این منطقه را فراهم میکند.
رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی، رفع مشکلات کجاباد را یکی از مطالبات جدی شهروندان عنوان کرد و خواستار تأمین اعتبارات مورد نیاز و استفاده از همه ظرفیتهای قانونی و اجرایی برای ساماندهی مسیر دسترسی این منطقه شد.
در ادامه، یعقوب هوشیار شهردار تبریز و اصغر آدیبیگ شهردار منطقه ۷ گزارشی از وضعیت موجود، اقدامات انجامشده و برنامههای پیشبینیشده برای رفع مشکلات این محدوده ارائه کردند و بر لزوم همکاری دستگاههای مرتبط برای اجرای هرچه سریعتر طرحهای مصوب تأکید کردند.
در پایان این نشست، بر افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تسریع در صدور مجوزها و اجرای مصوبات و آغاز اقدامات عملیاتی در چارچوب زمانبندی مشخص برای ساماندهی ورودی کجاباد و پل پتروشیمی تأکید شد.
گفتنی است کجاباد در محدوده شهرداری منطقه ۷ و در مجاورت پالایشگاه و پتروشیمی تبریز قرار دارد و بهبود مسیر دسترسی آن، علاوه بر پاسخگویی به یکی از مطالبات دیرینه ساکنان، نقش مهمی در تقویت زیرساختهای شهری، تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و توسعه بخش غربی کلانشهر تبریز خواهد داشت.
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