به گزارش خبرنگار مهر، در پی حواشی اخیر پیرامون تیم فوتبال تراکتور، رضا صدیقی صبح سهشنبه با حضور در فدراسیون فوتبال با مهدی تاج، رئیس فدراسیون، دیدار و مسائل و حواشی مرتبط با این تیم را به صورت حضوری پیگیری کرد.
صدیقی در این دیدار با اشاره به جایگاه تراکتور در میان مردم تبریز و آذربایجان و شمار قابل توجه هواداران این تیم در داخل و خارج از کشور، بر ضرورت رعایت عدالت و برخورد یکسان با تیمهای فوتبال تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تراکتور برخلاف بسیاری از تیمها با مدیریت بخش خصوصی اداره میشود، افزود: این تیم با اتکا به ظرفیتها و توان خود در رقابتهای فوتبال حضور دارد و انتظار میرود تصمیمات مرتبط با آن نیز بر مبنای عدالت، قانون و بدون نگاه رنگی اتخاذ شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی همچنین تداوم برخی رفتارهای تنشزا و بیاخلاقیها در فوتبال را ناشی از نبود برخوردهای قاطع و بازدارنده در سالهای گذشته دانست و بر ضرورت حساسیت بیشتر نسبت به تصمیمات داوری و جلوگیری از شکلگیری نگاههای جانبدارانه تأکید کرد.
مطالبهگری مردم آذربایجان برای احقاق حق است
صدیقی با اشاره به روحیه مطالبهگری مردم آذربایجان اظهار کرد: مردم این خطه در مقاطع مختلف تاریخی، ایستادگی خود را در دفاع از ارزشها، منافع ایران و مطالبات بحق خود نشان دادهاند و امروز نیز مطالبهگری برای احقاق حق را با صراحت و جدیت دنبال میکنند.
وی ادامه داد: نمیتوان انتظار داشت مردم در برابر بیعدالتی سکوت کنند و طبیعی است که نسبت به موضوعاتی که احساس کنند حقوق و منافع آنان نادیده گرفته میشود، مطالبهگری داشته باشند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به فضای رسانهای پیرامون تراکتور نیز گفت: موضوع به جایی رسیده که برخی مجریان برنامههای ورزشی نیز در فضاسازی علیه این تیم نقش پیدا کردهاند.
صدیقی افزود: در دیدار اخیر با رئیس سازمان صداوسیما نیز نسبت به این رویه تذکر داده و بر ضرورت رعایت انصاف و پرهیز از ایجاد فضای تنشآلود در برنامههای ورزشی تأکید شده است.
هشدار درباره تبعات اجتماعی تبعیض در فوتبال
وی همچنین از نامه اخیر خود به وزیر ورزش و جوانان خبر داد و گفت: در این نامه نسبت به ترویج بیعدالتی و تبعیض در فوتبال، شکلگیری نگاههای رنگی و پیامدهای آن بر سرمایه اجتماعی و افزایش شکافهای اجتماعی هشدار دادهام.
صدیقی تأکید کرد: مسئله برای من صرفاً یک رقابت ورزشی نیست، بلکه صیانت از عدالت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی از جمله مسئولیتهایی است که باید در همه عرصهها مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هرجا بیعدالتی و تبعیض ترویج شود، آثار آن میتواند به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور آسیب بزند و از همین رو این موضوع را در چارچوب وظایف نمایندگی و با نگاه به منافع عمومی و مصالح کشور دنبال خواهم کرد.
نظر شما