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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

صدیقی: بی‌تفاوتی برابر تبعیض، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند

صدیقی: بی‌تفاوتی برابر تبعیض، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند

تبریز- نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، در دیدار با رئیس فدراسیون فوتبال بر برخورد عادلانه با تراکتور تأکید کرد و گفت: بی‌تفاوتی برابر تبعیض، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حواشی اخیر پیرامون تیم فوتبال تراکتور، رضا صدیقی صبح سه‌شنبه با حضور در فدراسیون فوتبال با مهدی تاج، رئیس فدراسیون، دیدار و مسائل و حواشی مرتبط با این تیم را به صورت حضوری پیگیری کرد.

صدیقی در این دیدار با اشاره به جایگاه تراکتور در میان مردم تبریز و آذربایجان و شمار قابل توجه هواداران این تیم در داخل و خارج از کشور، بر ضرورت رعایت عدالت و برخورد یکسان با تیم‌های فوتبال تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تراکتور برخلاف بسیاری از تیم‌ها با مدیریت بخش خصوصی اداره می‌شود، افزود: این تیم با اتکا به ظرفیت‌ها و توان خود در رقابت‌های فوتبال حضور دارد و انتظار می‌رود تصمیمات مرتبط با آن نیز بر مبنای عدالت، قانون و بدون نگاه رنگی اتخاذ شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی همچنین تداوم برخی رفتارهای تنش‌زا و بی‌اخلاقی‌ها در فوتبال را ناشی از نبود برخوردهای قاطع و بازدارنده در سال‌های گذشته دانست و بر ضرورت حساسیت بیشتر نسبت به تصمیمات داوری و جلوگیری از شکل‌گیری نگاه‌های جانبدارانه تأکید کرد.

مطالبه‌گری مردم آذربایجان برای احقاق حق است

صدیقی با اشاره به روحیه مطالبه‌گری مردم آذربایجان اظهار کرد: مردم این خطه در مقاطع مختلف تاریخی، ایستادگی خود را در دفاع از ارزش‌ها، منافع ایران و مطالبات بحق خود نشان داده‌اند و امروز نیز مطالبه‌گری برای احقاق حق را با صراحت و جدیت دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت مردم در برابر بی‌عدالتی سکوت کنند و طبیعی است که نسبت به موضوعاتی که احساس کنند حقوق و منافع آنان نادیده گرفته می‌شود، مطالبه‌گری داشته باشند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به فضای رسانه‌ای پیرامون تراکتور نیز گفت: موضوع به جایی رسیده که برخی مجریان برنامه‌های ورزشی نیز در فضاسازی علیه این تیم نقش پیدا کرده‌اند.

صدیقی افزود: در دیدار اخیر با رئیس سازمان صداوسیما نیز نسبت به این رویه تذکر داده و بر ضرورت رعایت انصاف و پرهیز از ایجاد فضای تنش‌آلود در برنامه‌های ورزشی تأکید شده است.

هشدار درباره تبعات اجتماعی تبعیض در فوتبال

وی همچنین از نامه اخیر خود به وزیر ورزش و جوانان خبر داد و گفت: در این نامه نسبت به ترویج بی‌عدالتی و تبعیض در فوتبال، شکل‌گیری نگاه‌های رنگی و پیامدهای آن بر سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف‌های اجتماعی هشدار داده‌ام.

صدیقی تأکید کرد: مسئله برای من صرفاً یک رقابت ورزشی نیست، بلکه صیانت از عدالت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی از جمله مسئولیت‌هایی است که باید در همه عرصه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هرجا بی‌عدالتی و تبعیض ترویج شود، آثار آن می‌تواند به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور آسیب بزند و از همین رو این موضوع را در چارچوب وظایف نمایندگی و با نگاه به منافع عمومی و مصالح کشور دنبال خواهم کرد.

کد مطلب 6947741

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