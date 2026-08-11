۹۳۸ میلیارد تومان قرارداد راهسازی در استان اصفهان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شاهسوندی ظهر سهشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۸ قرارداد راهسازی در سطح استان در حال اجراست که شامل نقاط حادثهخیز و پروژههای مورد نیاز استان میشود.
به گفته وی، مجموع ارزش این قراردادها ۹۳۸ میلیارد تومان است در حالی که میزان هزینهکرد و عملیات اجرایی انجامشده نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان توسط پیمانکاران است.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، منابع تأمین اعتبار این پروژهها را در چهار بخش اعلام و خاطرنشان کرد: این اعتبارات، از سوی سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای جادههای اصلی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، اعتبارات ستاد وزارت راه و شهرسازی برای پروژههای بزرگ و اعتبارات استانی تامین میشود.
شاهسوندی افزود: این قراردادها شامل ۱۷۰ کیلومتر راهسازی و احداث ۲۷ دستگاه تقاطع غیرهمسطح با دهانههای ورودی بزرگتر از ۱۰ متر تا ۲۲ متر است.
وی تصریح کرد: همچنین احداث یک دستگاه تونل در سطح استان در دست اجرا بوده که به دلیل مسائل اعتباری حدود سه سال متوقف شده است. این تونل باید از محل اعتبارات راههای روستایی تأمین شود که پس از منفک شدن راههای روستایی از اداره کل راه و شهرسازی و انتقال آن به سازمان راهداری، ردیف بودجهاش حذف شد و پیگیری برای حل این مشکل ادامه دارد.
تکمیل محور کاشان- بادرود
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به پروژههای شاخص اشاره کرد و گفت: کمربندی کاشان یکی از پروژههای حیاتی برای کاهش تردد ماشینآلات سنگین از داخل شهر است و همزمان در حال پیشرفت است. محور کاشان به بادرود تقریباً تکمیل شده و به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
شاهسوندی اضافه کرد: محور اژیه به ورزنه که به دلیل تردد دانشجویان و تصادفات متعدد یکی از محورهای پرخطر بود، در حال اجراست.
وی افزود: محور ندوشن به ورزنه نیز حدود ۳۳ کیلومتر آن اجرا شده و بخش باقی مانده در صورت تأمین اعتبار، تکمیل میشود و مسیر اصفهان به یزد را حدود ۷۰ کیلومتر کوتاهتر میکند.
۷ کیلومتر پایانی محور پرخطر مبارکه- بروجن درحال اجراست
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ابراز کرد: در جنوب استان، محور مبارکه-مجلسی-بروجن یکی از محورهای پرتصادف استان و حتی کشور شناخته میشود که بهویژه به دلیل تردد بالای خودروهای شوتی، تصادفات شدیدی در آن رخ میدهد.
شاهسوندی ادامه داد: حدود ۲۰ تا ۲۸ کیلومتر این محور به بهرهبرداری رسیده و هفت- هشت کیلومتر باقیمانده در حال اجراست و پیشبینی میشود تا پایان سال تکمیل شود.
وی اضافه کرد: در غرب استان، محور دامنه-خوانسار-خمین حدود ۱۱۰ کیلومتر است که نزدیک به ۴۸ کیلومتر آن به بهرهبرداری رسیده و بخشهای دیگر به صورت مقطعی در حال اجراست.
نیاز اعتباری ۷۲۰ میلیارد تومانی کنارگذر خوانسار
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: کنارگذر خوانسار نیز یکی از پروژههای حیاتی و سنگین این شهر است که به دلیل عبور از مناطق کوهستانی، حجم عملیات خاکبرداری بسیار بالایی دارد و در یک مقطع دو کیلومتری حدود ۱.۵ میلیون مترمکعب خاکبرداری انجام شده است.
به گفته شاهسوندی، هزینه این پروژه بدون احتساب آزادسازی حدود ۷۲۰ میلیارد تومان برآورد شده تا از سنگ سفید به جاده اصلی متصل شود؛ بخشی از مسیر نیز نیاز به آزادسازی دارد.
وی افزود: کمربندی خمینیشهر نیز ۴۰ کیلومتر طول دارد که از مسکن مهر خمینیشهر آغاز شده، از پشت پالایشگاه عبور میکند و در نهایت به جاده جهادآباد و پل سلیمان خاطر میرسد تا آزادگان را به هم متصل کند؛ حدود ۱۰ کیلومتر آن باقی مانده و تأمین اعتبار آن در حال پیگیری است.
هزینه ۴۰ میلیارد تومانی هر یک کیلومتر راهسازی در اصفهان
شاهسوندی تأکید کرد: هزینه ساخت راه در استان اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به مصالح، پایینترین رقم در کشور است.
به گفته معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، هزینه یک کیلومتر راهسازی دوخطه رفت و برگشت شامل زیراساس و آسفالت در اصفهان حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان است در حالی که در برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان یا کردستان به ۷۰ تا ۷۵ میلیارد تومان میرسد.
وی اضافه کرد: فهرستبهای سال ۱۴۰۵ هنوز ابلاغ نشده و نوسانات قیمت، نگهداری راهها را بسیار دشوار کرده است.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در مورد آزادراهها نیز گفت: نگهداری برخی آزادراهها پس از مشکلات سرمایهگذار، به سازمان راهداری واگذار شده و این سازمان در یکی-دو سال اخیر قراردادهایی منعقد کرده و بخشهای مشکلدار را تا حدی رفع کرده است، هرچند وضعیت برخی مسیرها همچنان نیازمند بهبود است.
نظر شما