خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه صفر و آغاز موج اصلی سفرها به مشهد مقدس، خراسان جنوبی خود را برای تردد گسترده زائران رضوی آماده می‌کند؛ استانی که به دلیل موقعیت جغرافیایی، بخشی از زائران شرق و جنوب کشور از محورهای آن عبور می‌کنند و همین موضوع، اهمیت آماده‌سازی جاده‌ها، ناوگان حمل‌ونقل، مراکز خدماتی و ظرفیت‌های امدادی را دوچندان کرده است.

در روزهای پیش‌رو، اتوبوس‌های کاروان‌های زیارتی، خودروهای شخصی و کاروان‌های پیاده در محورهای استان تردد خواهند کرد و دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی تلاش دارند این موج سفر را با کمترین مشکل مدیریت کنند.

ماجرا البته فقط به مسیر رفت زائران محدود نمی‌شود؛ چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده موج بازگشت نیز نیازمند آمادگی جدی دستگاه‌های مسئول است.

فردوس؛ گلوگاه تردد زائران رضوی

یکی از شهرستان‌هایی که در مسیر حرکت زائران رضوی قرار دارد، فردوس است؛ شهرستانی که در روزهای پایانی صفر با افزایش تردد مواجه خواهد شد.

در همین راستا ستاد مدیریت سفر شهرستان با حضور بخشداران و دبیران کمیته‌های ده‌گانه ستاد خدمات سفر تشکیل شده و ظرفیت‌های مختلف شهرستان برای ارائه خدمات به زائران مورد بررسی قرار گرفته است.

برپایی مواکب، آماده‌سازی نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، تجهیز کمپ‌های گردشگری و پیش‌بینی ظرفیت‌های اسکان اضطراری از جمله اقداماتی است که برای روزهای پرتردد پیش‌رو در نظر گرفته شده است.

در این میان، ایمنی زائران نیز یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی است؛ موضوعی که با توجه به طولانی بودن مسیر، افزایش حجم تردد و احتمال خستگی رانندگان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

۳۰ اکیپ راهداری در جاده‌ها

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده‌باش ۳۰ اکیپ راهداری در محورهای استان خبر داد.

سیدمحمد فرخی اظهار کرد: این اکیپ‌ها متشکل از ۱۲۰ راهدار هستند که با استفاده از ۲۵۰ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری، محورهای استان را در ایام دهه پایانی صفر پوشش خواهند داد.

وی افزود: نیروهای راهداری در ۴۴ راهدارخانه و پایگاه راهداری نیز به صورت شبانه‌روزی مستقر هستند تا در صورت وقوع حادثه یا نیاز به خدمات، امکان واکنش سریع وجود داشته باشد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: عملیات بهسازی و روکش آسفالت، نصب و تعمیر علائم و تجهیزات ایمنی، خط‌کشی محورها، پاکسازی حریم راه، اصلاح شیب شیروانی‌ها و تنقیه پل‌ها و آبروها از جمله اقداماتی است که برای آماده‌سازی محورهای استان انجام شده یا در حال اجراست.

فرخی با اشاره به تردد زائران پیاده در برخی محورهای استان گفت: مسیرهای مورد استفاده این زائران شناسایی شده و اقدامات لازم برای آماده‌سازی و ایمن‌سازی آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی از رانندگان خواست در طول مسیر از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند و در صورت احساس خستگی، رانندگی را ادامه ندهند.

۳۸ مجتمع خدماتی آماده خدمت

اما جاده تنها بخشی از سفر زائران است و توقفگاه‌های بین‌راهی نیز نقش مهمی در تأمین نیازهای مسافران دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۸ مجتمع خدماتی و رفاهی بین‌راهی و سه نمازخانه برای ارائه خدمات به زائران و مسافران آماده شده است.

سعید سارانی افزود: نظافت و آراستگی نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی باید به صورت مستمر انجام شود و طرح نظارتی بر نحوه ارائه خدمات نیز تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.

وی گفت: رعایت الزامات بهداشتی و ارتقای سطح خدمات به کاربران جاده‌ای از اولویت‌های این طرح است و وضعیت مراکز خدماتی در طول این مدت مورد نظارت قرار می‌گیرد.

سارانی همچنین از مسافران خواست مشکلات و شکایات خود درباره خدمات جاده‌ای را از طریق سامانه ۱۴۱ مطرح کنند.

۲۱۱ اتوبوس در خدمت زائران

بخش دیگری از آماده‌باش استان به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص دارد؛ ناوگانی که باید در روزهای اوج سفر پاسخگوی افزایش تقاضا برای سفر به مشهد باشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۱۱ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران استان به مشهد مقدس اعلام آمادگی کرده‌اند.

اسدالله جلال‌زاده افزود: طرح جابه‌جایی زائران از ۱۸ تا ۲۴ مردادماه اجرا می‌شود و برنامه‌ریزی برای انتقال کاروان‌های زیارتی از قبل انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین ایمنی ناوگان ادامه داد: مدیران فنی شرکت‌های مسافربری موظف هستند پیش از حرکت، وضعیت فنی و ایمنی اتوبوس‌ها را بررسی کنند و ناظران راهداری و نمایندگان پلیس راه نیز بر اجرای این فرآیند نظارت خواهند داشت.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ایام اجرای این طرح، ۸۲۶ دستگاه ناوگان با همکاری یک‌هزار و ۳۲۲ راننده برای ارائه خدمات به زائران آماده شده‌اند.

علی‌اکبر مزیدی افزود: پیش‌فروش اینترنتی بلیت اتوبوس از ۱۷ مردادماه در استان آغاز شده و زائران می‌توانند بلیت خود را از درگاه‌های اینترنتی شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی یا دفاتر و شرکت‌های مسافربری تهیه کنند.

وی ادامه داد: نیروهای نظارتی در پایانه‌ها مستقر خواهند بود و بر فرآیند فروش بلیت و رعایت نرخ‌های مصوب نظارت خواهند کرد.

هلال‌احمر پای کار زائران

در کنار دستگاه‌های اجرایی و حمل‌ونقلی، جمعیت هلال احمر نیز بخشی از ظرفیت خود را برای خدمت‌رسانی به زائران اختصاص داده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۴۵ نفر از جوانان داوطلب این جمعیت برای مشارکت در طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

مهدی محمدپور افزود: این نیروها از ۱۹ تا ۲۳ مردادماه در کنار زائران حضور خواهند داشت و خدمات بشردوستانه ارائه می‌کنند.

حضور نیروهای داوطلب در مسیرهای زیارتی بخشی از ظرفیت اجتماعی شکل‌گرفته برای این ایام است؛ ظرفیتی که در کنار دستگاه‌های رسمی، بخشی از نیاز زائران در مسیر را پوشش خواهد داد.

زائرانی که جاده را با پای پیاده می‌روند

در کنار اتوبوس‌ها و خودروهای شخصی، گروه دیگری نیز راهی مشهد مقدس شده‌اند؛ زائرانی که مسیر زیارت را با پای پیاده طی می‌کنند.

از شهرستان‌های مختلف خراسان جنوبی، کاروان‌های پیاده حرکت خود را به سمت مشهد آغاز کرده‌اند که در میان آنها کاروان ۲۵۰ نفری عاشقان امام رضا(ع) شهر آیسک قرار دارد.

این کاروان حرکت خود را از باغچه به سمت حرم مطهر رضوی آغاز کرده و قرار است پس از طی مسافتی حدود ۴۰ کیلومتر، همزمان با سالروز شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) به حرم مطهر رضوی مشرف شود.

برای این زائران، جاده تنها یک مسیر ارتباطی نیست؛ بخشی از آیین زیارت است و هر توقف و هر قدم آنها را به مقصد نهایی، یعنی حرم مطهر رضوی نزدیک‌تر می‌کند.

سفر اهل سنت درمیان به مشهد

در کنار کاروان‌های مختلف زائران، دو دستگاه اتوبوس از برادران اهل سنت شهرستان درمیان نیز عازم مشهد مقدس شده‌اند.

این سفر با هدف حضور در مراسم عزاداری، زیارت بارگاه منور رضوی و تجدید میثاق با آرمان‌های وحدت‌آفرین اسلامی انجام شده است.

حضور زائران اهل سنت خراسان جنوبی در این ایام، جلوه‌ای دیگر از ظرفیت فرهنگی و اجتماعی سفرهای زیارتی استان است؛ جایی که ارادت به اهل‌بیت(ع) می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت همدلی و وحدت میان مسلمانان باشد.

بازار هم زیر ذره‌بین نظارت

افزایش سفرها تنها به افزایش تردد در جاده‌ها منجر نمی‌شود و همزمان نیاز به خدمات و کالا نیز افزایش پیدا می‌کند.

در همین راستا، نظارت بر قیمت اقلام غذایی و خدمات گردشگری و رفاهی در مسیر زائران نیز مورد توجه قرار گرفته تا افزایش تقاضا در این ایام زمینه بروز تخلفاتی مانند گران‌فروشی یا کم‌فروشی را فراهم نکند.

از سوی دیگر، پیش‌بینی ظرفیت‌های اسکان اضطراری و آماده‌سازی کمپ‌ها و مراکز خدماتی، بخشی از تمهیدات شهرستان‌های مسیر برای مواجهه با افزایش حجم سفرهاست.

جاده‌هایی که روایتگر یک سفرند

حالا خراسان جنوبی در آستانه روزهایی قرار دارد که جاده‌هایش شلوغ‌تر از روزهای عادی خواهد بود؛ اتوبوس‌هایی که زائران را به مشهد می‌رسانند، خودروهای شخصی که مسیر زیارت را طی می‌کنند و کاروان‌های پیاده‌ای که قدم به قدم به حرم مطهر رضوی نزدیک می‌شوند.

در سوی دیگر این مسیر، راهدارانی قرار دارند که باید جاده را آماده و ایمن نگه دارند، نیروهای امدادی که برای حوادث احتمالی آماده‌اند، رانندگانی که مسئولیت جابه‌جایی زائران را بر عهده دارند و نیروهای خدماتی که در مجتمع‌های بین‌راهی آماده خدمت هستند.

مجموع این اقدامات نشان می‌دهد که دهه پایانی صفر برای خراسان جنوبی تنها یک دوره افزایش تردد جاده‌ای نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر، زنجیره‌ای از خدمات را از مبدأ سفر تا بازگشت زائران مدیریت کنند.

در نهایت، موفقیت این طرح بیش از هر چیز به یک مسئله وابسته است؛ اینکه زائران بتوانند مسیر خراسان جنوبی را با امنیت و آرامش طی کنند و سفر زیارتی خود را سالم به پایان برسانند.