مازندران در سوگ پیامبر و کریم اهل بیت؛ روضه های خانگی تا اجتماع رضوی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: مردم دیار علویان در سوگ رحلت پیامبر اکرم و شهادت مظلومانه حضرت امام حسن مجتبی (ع) عزادار و سوگوار هستند. امسال نیز در شب رحلت رسول گرامی اسلام و شهادت سبط اکبر پیامبر، آیین های سوگواری در نقاط مختلف مازندران برگزار شد و هیئات مذهبی، مساجد، تکایا و گروه های مردمی با برپایی مجالس عزاداری، سینه زنی، مرثیه خوانی و اطعام، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت نشان دادند.

همزمان، بخش قابل توجهی از مردم مازندران خود را به مشهد مقدس رسانده اند. جایی که سوگ رحلت پیامبر اکرم، شهادت امام حسن مجتبی و در ادامه شهادت حضرت علی بن موسی الرضا، فضای حرم مطهر رضوی و خیابان های اطراف آن را تحت تأثیر قرار داده است.

در این میان، حضور مازندران تنها به عزاداری محدود نیست، هیئات و خادمیاران استان در کنار برگزاری مراسم، با راه اندازی موکب و پخت غذای نذری، به زائران خدمت می کنند، تصویری که نشان می دهد در فرهنگ مردم این خطه، عزاداری با خدمت به مردم پیوندی عمیق دارد.

شهرهای مازندران سیاه پوش شدند

با نزدیک شدن به شب رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، حال و هوای شهرها و روستاهای مازندران تغییر کرد. از مرکز استان تا شهرهای غربی و شرقی، مساجد و حسینیه ها میزبان مردم عزاداری بودند که برای سوگواری گرد هم آمدند.

صدای نوحه و مرثیه از بسیاری از هیئت ها شنیده می شد و مجالس عزاداری تا ساعات پایانی شب ادامه داشت. در برخی مناطق، دسته های عزاداری در خیابان ها و محله ها حرکت کردند و مردم با حضور در مسیر دسته ها و ایستگاه های صلواتی، در این آیین ها مشارکت کردند.

شب شهادت امام حسن مجتبی (ع) برای مردم، یادآور غربت و مظلومیت امامی است که در تاریخ اسلام با صبر، حلم و بزرگواری شناخته می شود. همزمانی این مناسبت با رحلت پیامبر اکرم، فضای مجالس را به یکی از مهم ترین شب های سوگواری ماه صفر تبدیل کرده است.

در این شب، سخنرانان مجالس مذهبی ضمن بیان ابعاد زندگی پیامبر اکرم و سیره امام حسن مجتبی، بر ضرورت بازخوانی آموزه های اخلاقی و اجتماعی مکتب نبوی و اهل بیت تأکید کردند.

مفهوم خدمت نیز در بسیاری از این برنامه ها حضوری جدی داشت. سفره های نذری، ایستگاه های صلواتی و پذیرایی از عزاداران، بخشی از آیین هایی بود که در کنار مراسم سوگواری برگزار شد.

این تصویر در واقع ادامه سنتی است که در مناسبت های مذهبی در مازندران ریشه دارد. سنتی که در آن عزاداری تنها به مجلس روضه محدود نمی شود و مردم تلاش می کنند بخشی از ارادت خود را در قالب اطعام، کمک به نیازمندان و خدمت به عزاداران نشان دهند.

برپایی سفره های نذری

در رامسر، این سنت با برپایی سفره نذری پایان ماه صفر ادامه پیدا می کند. هیئت حضرت حر رامسر اعلام کرده است که این سفره روزهای سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۷ تا اذان مغرب و عشا، در ابریشم محله، جنب کوچه شهید بحری، برپا است.

مازندران در مشهد، عزاداری در جوار امام رض

اگر در شهرهای مازندران، مساجد و حسینیه ها میزبان عزاداران هستند، در مشهد مقدس بخش دیگری از این سوگواری در جوار حرم امام رضا شکل گرفته است.

مازندرانی های حاضر در مشهد، خود را برای برگزاری اجتماعات مختلف عزاداری آماده کرده اند. یکی از مهم ترین این برنامه ها، اجتماع بزرگ هیئات مذهبی مازندران در صحن قدس حرم مطهر رضوی است.

محمدعلی باقری، رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران، با اشاره به فرارسیدن روزهای پایانی صفر، از حضور بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی استان در این اجتماع خبر داده است.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: هیئات مذهبی اقوام مختلف استان در این اجتماع حضور دارند و با آیین ها و سنت های عزاداری خود، در سوگ پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)به عزاداری می پردازند.

وی گفت: این اجتماع تنها یک مراسم مذهبی نیست. مجموعه ای از هیئت های مناطق مختلف مازندران در یک نقطه گرد هم می آیند تا بخشی از فرهنگ عزاداری استان را در حرم رضوی به نمایش بگذارند.

باقری همچنین از برپایی مواکب مازندران در مشهد خبر داده است. مواکبی که قرار است به مدت یک شبانه روز از زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی پذیرایی کنند.

به گفته وی، این اقدام جلوه ای از فرهنگ خدمت و میزبانی مردم دیار علویان است. مردمی که در کنار برگزاری مراسم سوگواری، ظرفیت اجتماعی هیئات خود را برای خدمت به زائران به میدان آورده اند.

وقتی عزاداری به خدمت تبدیل می شود

در میان برنامه های مازندران در مشهد، فعالیت موکب پذیرایی کانون خدمت رضوی بابل یکی از نمونه های روشن پیوند عزاداری و خدمت رسانی است.

قاسم عزیز زاده گرجی مدیر کانون خادمیاران رضوی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: این موکب به همت خادمیاران کانون خدمت رضوی بابل و با مشارکت خیران، خادمیاران و یاوران رضوی شهرستان بابل، به نمایندگی از استان مازندران در جوار بارگاه امام رضا برپا شده است.

وی گفت: نخستین روز فعالیت موکب با تهیه صبحانه برای زائران آغاز شد و خادمیاران رضوی با پخت بیش از ۱۰۰ کیلو عدسی، برای بیش از ۲ هزار نفر صبحانه آماده کردند و در کنار آن، شربت نیز میان زائران و عزاداران توزیع شد.

وی گفت: این موکب در واقع نمونه ای از ظرفیت مردمی هیئات و مجموعه های مذهبی مازندران است. ظرفیتی که در روزهای خاص مذهبی به سرعت فعال می شود و بخشی از نیازهای زائران را پاسخ می دهد.

پشت یک سفره نذری

گروهی از خیران برای تأمین هزینه ها همراه می شوند، خادمیاران ساعت ها در آشپزخانه و محل توزیع فعالیت می کنند و نیروهای داوطلب، نظم و روند پذیرایی را بر عهده می گیرند.

همین تصویر در بسیاری از نقاط مازندران نیز دیده می شود. در شب های عزاداری، ایستگاه های صلواتی در کنار مساجد و هیئت ها فعال می شوند و مردم با چای، شربت و غذای نذری از عزاداران پذیرایی می کنند.

فرهنگ اطعام در این مناسبت ها، بخشی از آیین سوگواری مردم است. سنتی که از خانه و محله آغاز می شود و اکنون در مشهد، در مقیاسی گسترده تر ادامه یافته است.

یک سوگ در چند روایت

در کنار اجتماع بزرگ مازندران در حرم رضوی و فعالیت موکب های استانی، شهرستان های مختلف نیز برنامه های خود را دنبال می کنند.

در نکا، گردهمایی رهروان ولایت شهرستان نکا با حضور هیئات مذهبی این شهرستان در مشهد مقدس برگزار می شود.

حسینعلی فعالی رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: این مراسم چهارشنبه در مسجد محراب خان، میدان طبرسی، ابتدای نوغان برگزار خواهد شد و محور آن سوگواری رحلت پیامبر اکرم، شهادت امام حسن مجتبی و شهادت امام رضا است.

وی گفت: در این مراسم همچنین یاد و خاطره شهدای جنگ دوازده روزه و شهدای جنگ رمضان گرامی داشته می شود.

وی ادامه داد: حجت الاسلام والمسلمین حریزاوی، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور، سخنران این اجتماع خواهد بود و حاج محسن سلطانی مداحی مراسم را بر عهده دارد. همچنین محمدرضا آشکاران به تلاوت قرآن خواهد پرداخت.

حجت‌الاسلام فعالی تصریح کرد: این مراسم به میزبانی هیئت مذهبی قمر بنی هاشم روستای زرندین علیا برگزار می شود و از هیئات مذهبی شهرستان نکا و زائران برای حضور در آن دعوت شده است. برای شرکت کنندگان نیز ناهار تدارک دیده شده است.

در رامسر نیز هیئت حضرت حر با برپایی سفره نذری پایان ماه صفر، فضای مذهبی شهر را در این ایام همراهی کرد.

در نوشهر، شاهرخ جهانشاهی، فرماندار شهرستان رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی را تسلیت گفت و بر ضرورت پیروی از سیره پیامبر و اهل بیت تأکید کرد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر، پیامبر اکرم (ص) را پرچمدار توحید، اخلاق، عدالت و کرامت انسانی معرفی کرده و حضرت امام حسن مجتبی (ع)را الگویی از صبر، حلم، بصیرت و ایثار دانسته است.

این مجموعه برنامه ها در کنار هم، تصویری واحد از مازندران در روزهای پایانی صفر ارائه می دهد. تصویری که از یک سو با سوگ و عزاداری و از سوی دیگر با خدمت و اطعام گره خورده است.

شب رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی، در شهرهای مختلف استان با برگزاری مجالس روضه، مرثیه خوانی و سینه زنی سپری شد و اجتماعات مذهبی نیز در نقاط مختلف شکل گرفت. در مشهد، این حضور ابعادی گسترده تر یافت و هیئات مازندرانی در جوار بارگاه امام رضا گرد هم آمدند.

از بابل که موکب آن برای هزاران زائر صبحانه و غذا آماده می کند تا نکا که هیئات مذهبی خود را برای یک اجتماع بزرگ در مشهد آماده کرده اند، از رامسر که سفره نذری پهن می شود تا نوشهر و چالوس که پیام های تسلیت و برنامه های سوگواری در آنها برگزار شده است، همه یک نشانی مشترک دارند: ارادت به پیامبر اکرم و خاندان ایشان.

در این میان، مازندران تنها یک عزادار نیست، خادمی است که در کنار روضه، سفره می اندازد؛ هیئتی است که در کنار نوحه، به زائر خدمت می کند و مردمی است که تلاش دارند آموزه های پیامبر رحمت و اهل بیت را در قالب هایی همچون اطعام، همدلی، دستگیری و خدمت به دیگران به زندگی روزمره پیوند بزنند.

روزهای پایانی صفر در مازندران به همین دلیل تنها در تقویم مذهبی دیده نمی شود. این روزها در کوچه ها، مساجد، حسینیه ها، سفره های نذری و مسیرهای منتهی به مشهد جاری است؛ جایی که سوگ پیامبر اکرم، غربت امام حسن مجتبی و شهادت امام رضا مردم را گرد هم می آورد تا یک بار دیگر، عزاداری و خدمت در کنار یکدیگر معنا پیدا کنند.