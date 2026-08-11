به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در کارگاه آموزشی هوش مصنوعی که به همت مجموعه فرمانداری و اداره فرهنگ ارشاد اسلامی استان و شهرستان و با حضور خبرنگاران، فعالان رسانهای و روابط عمومی دستگاههای اجرایی شهرستان دشتی برگزار شد، با تبریک مجدد روز خبرنگار اظهار کرد: عرصه خبرنگاری، عرصهای خطیر است و فعالان این حوزه در مسیر اطلاعرسانی و آگاهیبخشی جامعه نقش مهمی بر عهده دارند.
وی افزود: امروز در دنیای ارتباطات، علاوه بر دانش و تجربه، استفاده از تجهیزات و فناوریهای روز اهمیت ویژهای دارد و سرعت انتشار اخبار نیز یکی از مؤلفههای مهم موفقیت در عرصه اطلاعرسانی است.
فرماندار دشتی ادامه داد: تلفیق سرعت با استفاده از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی میتواند جایگاه خبرنگار را تثبیت و حتی ارتقا دهد و زمینه تولید محتوای دقیقتر و اثرگذارتر را فراهم کند.
مقاتلی با بیان اینکه هوش مصنوعی دیگر یک موضوع آرمانی نیست، گفت: این فناوری به تدریج به بخشی از زندگی و فعالیتهای حرفهای تبدیل شده و حوزه خبر و رسانه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین باید آموزش و استفاده صحیح از این ظرفیت را جدی بگیریم.
وی با اشاره به برنامه شهرستان برای ارتقای مهارتهای خبرنگاران افزود: از سال گذشته برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در حوزه خبر و رسانه را دنبال میکردیم که به دلیل شرایط کشور با تأخیر مواجه شد، اما امروز این مسیر آغاز شده و برگزاری دورههای تکمیلی نیز در دستور کار قرار دارد.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که پیشزمینههای آموزشی و مهارتی مورد نیاز خبرنگاران فراهم شود تا آنان بتوانند از ظرفیت فناوریهای جدید برای ارتقای کیفیت فعالیتهای رسانهای شهرستان استفاده کنند.
مقاتلی همچنین خبرنگاران را کارشناسان امین دولت در حوزه اطلاعرسانی دانست و گفت: خبرنگاران میتوانند با انتقال دقیق مسائل، مطالبات و ظرفیتهای شهرستان، مدیریت کلان شهرستان را در تصمیمگیری و شناخت بهتر مسائل یاری کنند.
وی با قدردانی از برگزاری این کارگاه و حضور خبرنگاران و روابط عمومی دستگاههای اجرایی اظهار کرد: این دوره پایان مسیر نیست و تلاش میکنیم با برگزاری دورههای آموزشی بیشتر، زمینه ارتقای توانمندیهای رسانهای شهرستان دشتی را فراهم کنیم.
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