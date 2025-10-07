فرماندار دشتی: دنبال رضایتمندی مردم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر سه شنبه در نشست «دوشنبه‌های پاسخگویی» که با حضور خبرنگاران شهرستان برگزار شد، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و روز دامپزشکی از زحمات و تلاش‌های کارکنان این دو نهاد تقدیر کرد.

فرماندار دشتی با بیان اینکه خبرنگاران در این نشست‌ها خواسته‌ها و مطالبات مردم را مطرح می‌کنند، اظهار کرد: پیگیری خواسته‌های مطرح شده از اولویت‌های مجموعه فرمانداری و مدیران است.

مقاتلی با اشاره به نقش مهم دامپزشکی در سلامت جامعه افزود: خدمات دامپزشکی در حوزه‌های مختلف تأثیرگذار است و باید تلاش شود این خدمات در سطح جامعه تبیین و اطلاع‌رسانی شود.

فرماندار دشتی ادامه داد: در حوزه اعتبارات و حمایت‌های دولتی نیز تلاش داریم زمینه ارتقای جایگاه دامپزشکی به عنوان نهادی مؤثر در سلامت عمومی جامعه فراهم شود.

وی نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی و اثرگذاری اجتماعی بسیار مهم دانست و تصریح کرد: بخشی از نارضایتی‌های مردمی ناشی از نبود اطلاع‌رسانی درست است، بنابراین خبرنگاران باید صدای مردم را به گوش مدیران برسانند.

مقاتلی با تأکید بر اهمیت سعه صدر در رسانه‌ها گفت: تعامل سازنده میان مدیران و اصحاب رسانه می‌تواند به بهبود روند خدمت‌رسانی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.

در این نشست رئیس دامپزشکی شهرستان دشتی نیز به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد و گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این اداره ارائه کرد.