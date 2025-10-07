  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

فرماندار دشتی: دنبال رضایتمندی مردم هستیم

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: هدف از برگزاری نشست‌های «دوشنبه‌های پاسخگویی» رضایتمندی مردم و انتقال مستقیم مطالبات آنان به مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر سه شنبه در نشست «دوشنبه‌های پاسخگویی» که با حضور خبرنگاران شهرستان برگزار شد، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و روز دامپزشکی از زحمات و تلاش‌های کارکنان این دو نهاد تقدیر کرد.

فرماندار دشتی با بیان اینکه خبرنگاران در این نشست‌ها خواسته‌ها و مطالبات مردم را مطرح می‌کنند، اظهار کرد: پیگیری خواسته‌های مطرح شده از اولویت‌های مجموعه فرمانداری و مدیران است.

مقاتلی با اشاره به نقش مهم دامپزشکی در سلامت جامعه افزود: خدمات دامپزشکی در حوزه‌های مختلف تأثیرگذار است و باید تلاش شود این خدمات در سطح جامعه تبیین و اطلاع‌رسانی شود.

فرماندار دشتی ادامه داد: در حوزه اعتبارات و حمایت‌های دولتی نیز تلاش داریم زمینه ارتقای جایگاه دامپزشکی به عنوان نهادی مؤثر در سلامت عمومی جامعه فراهم شود.

وی نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی و اثرگذاری اجتماعی بسیار مهم دانست و تصریح کرد: بخشی از نارضایتی‌های مردمی ناشی از نبود اطلاع‌رسانی درست است، بنابراین خبرنگاران باید صدای مردم را به گوش مدیران برسانند.

مقاتلی با تأکید بر اهمیت سعه صدر در رسانه‌ها گفت: تعامل سازنده میان مدیران و اصحاب رسانه می‌تواند به بهبود روند خدمت‌رسانی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.

در این نشست رئیس دامپزشکی شهرستان دشتی نیز به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد و گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این اداره ارائه کرد.

