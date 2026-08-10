مسئولان دشتی با خانواده خبرنگار فقید شهرستان دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر دوشنبه در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگار فقید شهرستان دشتی، اظهار کرد: یاد و نام مرحوم اسماعیل حاجیانی همواره در خاطره‌ها باقی خواهد ماند و خدمات و تلاش‌های ارزشمند این خبرنگار پرتلاش هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد.

وی افزود: مرحوم حاجیانی در دوران فعالیت حرفه‌ای خود با تعهد، صداقت و دلسوزی در مسیر اطلاع‌رسانی و انعکاس مسائل و ظرفیت‌های شهرستان دشتی گام برداشت و به عنوان الگویی موفق برای خبرنگاران شهرستان شناخته می‌شود.

فرماندار دشتی با اشاره به نقش اثرگذار خبرنگاران در جامعه گفت: خبرنگاران با رسالت خطیر خود نقش مهمی در آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری، انعکاس خدمات و تقویت امید در جامعه بر عهده دارند و باید یاد و نام خبرنگاران فقیدی همچون مرحوم حاجیانی به عنوان بخشی از تاریخ رسانه‌ای شهرستان گرامی داشته شود.

مقاتلی ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحوم حاجیانی، برای آنان آرزوی سلامتی و سربلندی کرد و از زحمات و تلاش‌های این خبرنگار فقید در عرصه رسانه و اطلاع‌رسانی شهرستان دشتی تجلیل کرد.