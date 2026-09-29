«مدرسه بازرگان» یا درمانگاه مجهز بسازید؛ مطالبه از اتاق بازرگانی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه نشست مشترک هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با مجمع نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد، استاندار و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج برگزار شد، نشستی که با حضور غلامرضا تاجگردون، محمد بهرامی و سیدمحمد موحد، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در این نشست با قدردانی از همراهی مدیریت ارشد استان با بخش خصوصی، اظهار کرد: تعامل سازنده استاندار کهگیلویه و بویراحمد با فعالان اقتصادی، کم‌نظیر و قابل تقدیر است و نمایندگان استان نیز همواره حامی بخش خصوصی بوده‌اند.

عبدالله قبادی با اشاره به برنامه فشرده بازدیدهای میدانی هیئت‌رئیسه اتاق ایران افزود: با وجود خستگی ناشی از بازدیدها، به دلیل اهمیت حضور مسئولان ارشد استان، بر برگزاری این نشست مشترک تأکید داشتیم.

وی در ادامه با طرح یک مطالبه مشخص از اتاق ایران گفت: انتظار داریم پارلمان بخش خصوصی کشور در حوزه زیرساخت‌های عام‌المنفعه استان نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج تصریح کرد: احداث پروژه‌هایی مانند «مدرسه بازرگان»، یک مرکز خدماتی یا درمانگاه مجهز از نیازهای مهم استان است و درخواست ما این است که اتاق بازرگانی ایران، صفر تا صد اجرای یکی از این پروژه‌ها را از مرحله کلنگ‌زنی تا بهره‌برداری تقبل کند.

وی با تأکید بر ضرورت ماندگاری دستاوردهای این سفر بیان کرد: امیدواریم با همراهی دولت و مجلس، حداقل یکی از این پیشنهادات اجرایی شود تا علاوه بر ثبت این سفر به عنوان رویدادی مهم در تاریخ اقتصادی استان، یک اثر ماندگار نیز برای مردم کهگیلویه و بویراحمد به یادگار بماند.