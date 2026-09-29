به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد موحد شامگاه سه شنبه در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با قدردانی از حضور مسئولان و میهمانان اظهار کرد: درباره ظرفیت‌های استان و شرایط فعال‌سازی این ظرفیت‌ها مطالبی مطرح شد، اما انتظار این است که این جلسات صرفاً به بیان مسائل محدود نشود و خروجی مشخص و عملی داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی در حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ افزود: در مناطق کلاچو و دهدشت حدود ۳۵ هزار هکتار زمین مستعد وجود دارد که می‌تواند در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد، اما پروژه‌هایی همچون سد آبریز که نقش مهمی در توسعه این منطقه دارد، سال‌هاست مطرح می‌شود و هنوز به نتیجه نرسیده است.

نماینده کهگیلویه بزرگ ادامه داد: در بسیاری از جلسات، موضوع سد آبریز به‌عنوان یک مطالبه ثابت مطرح می‌شود، اما پس از پایان نشست‌ها، این موضوعات اغلب در حد صورت‌جلسه باقی می‌ماند و خروجی عملی مشخصی ندارد.

حجت الاسلام موحد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اخذ ماده ۲۳ این پروژه گفت: حدود دو سال است که این موضوع از سوی نمایندگان استان دنبال می‌شود، اما هر بار با موانع جدیدی مواجه شده و حتی دسترسی به برخی مسئولان برای پیگیری نیز دشوار شده است.

وی افزود: با وجود تلاش‌های استاندار، غلامرضا تاجگردون و سایر نمایندگان استان، پروژه سد آبریز همچنان با چالش‌های متعدد روبه‌روست و هر بار به بخش دیگری ارجاع داده می‌شود.

حجت الاسلام موحد با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری عملی در حوزه سرمایه‌گذاری اظهار کرد: انتظار داریم همراهی‌ها و اعلام آمادگی مسئولان به نتیجه ملموس منجر شود و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری در استان برطرف گردد.

وی با بیان اینکه منابع و ظرفیت‌های استان نباید بلااستفاده بماند، گفت: چرا باید جوانان کهگیلویه بزرگ برای اشتغال به استان‌های دیگر مهاجرت کنند، در حالی که ظرفیت آب، زمین و سرمایه‌گذاری در همین منطقه وجود دارد.

نماینده کهگیلویه بزرگ همچنین به مشکلات آب شرب در برخی مناطق اشاره کرد و افزود: در شرایطی که مردم با کمبود آب مواجه‌اند، باید از ظرفیت‌های آبی موجود برای رفع مشکلات استفاده شود و این منابع در مسیر توسعه منطقه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه پتروشیمی دهدشت اشاره کرد و گفت: نزدیک به دو دهه از کلنگ‌زنی این پروژه می‌گذرد و با وجود وعده بهره‌برداری هزارروزه، هنوز به سرانجام نرسیده است.

حجت الاسلام موحد افزود: این پروژه همچنان با مشکل تأمین مالی و تعیین تکلیف سرمایه‌گذار مواجه است و انتظار می‌رود مسئولان تصمیمات اساسی برای حل این مشکلات اتخاذ کنند.

وی تأکید کرد: مردم دیگر صرفاً بیان مشکلات و وعده‌ها را نمی‌پذیرند و انتظار دارند جلسات و حضور مسئولان به نتایج عملی و ملموس در زندگی آنان منجر شود.

حجت الاسلام موحد در پایان گفت: انتظار می‌رود برای هر شهرستان و منطقه، حداقل یک اقدام اساسی و خروجی مشخص تعریف شود تا مردم اثر این پیگیری‌ها را در زندگی خود مشاهده کنند.