به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم لعلی شامگاه سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد اورژانس ۱۱۵ بابل در شهریورماه اظهار کرد: در مجموع سه هزار و ۷۳۴ مأموریت توسط نیروهای اورژانس این شهرستان انجام شده است.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت‌شده، یک هزار و ۴۴۰ مورد مربوط به مأموریت‌های شهری، دو هزار و ۲۷۵ مورد مربوط به مأموریت‌های جاده‌ای و ۱۹ مورد نیز در قالب مأموریت‌های بین‌مرکزی انجام شده است.

رئیس سازمان اورژانس بابل با اشاره به مقایسه آمار مأموریت‌ها با مدت مشابه سال گذشته گفت: تعداد مأموریت‌های اورژانس ۱۱۵ در شهریورماه نسبت به شهریور سال گذشته ۱۶.۵۴ درصد افزایش داشته است.

۷۳۵ مأموریت اورژانس بابل مربوط به تصادفات بود

لعلی با اشاره به آمار مأموریت‌های مرتبط با حوادث ترافیکی در شهریورماه بیان کرد: در مجموع ۷۳۵ مأموریت تصادفی توسط اورژانس ۱۱۵ بابل انجام شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۲۱۷ مورد مربوط به تصادفات شهری و ۵۱۸ مورد مربوط به تصادفات جاده‌ای بوده است.

رئیس سازمان اورژانس بابل با بیان اینکه حوادث ترافیکی سهم قابل توجهی از مأموریت‌های اورژانس را به خود اختصاص داده است، افزود: این آمار ضرورت توجه بیشتر به ایمنی تردد و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در محورهای شهری و جاده‌ای شهرستان را نشان می‌دهد.

وی بر ضرورت رعایت اصول ایمنی از سوی رانندگان و توجه به مقررات ترافیکی تأکید کرد و گفت: کاهش حوادث رانندگی علاوه بر جلوگیری از خسارت‌های جانی و مالی، می‌تواند از افزایش مأموریت‌های امدادی و فشار بر ظرفیت‌های اورژانس نیز جلوگیری کند.

آماده‌باش پایگاه‌های اورژانس بابل

لعلی همچنین با اشاره به روند ارائه خدمات اورژانسی در شهریورماه گفت: تمامی مأموریت‌های ثبت‌شده با آماده‌باش کامل پایگاه‌های شهری و جاده‌ای و با هدف ارائه خدمات سریع و مؤثر به بیماران و مصدومان انجام شده است.

وی افزود: نیروهای اورژانس ۱۱۵ بابل به صورت شبانه‌روزی در پایگاه‌های شهری و جاده‌ای شهرستان آماده پاسخگویی به حوادث و موارد اورژانسی هستند.

رئیس سازمان اورژانس بابل با اشاره به افزایش مأموریت‌های این مجموعه در شهریورماه، بر اهمیت آمادگی مستمر نیروهای امدادی و توسعه فرهنگ پیشگیری از حوادث تأکید کرد..