به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور شامگاه سهشنبه با حضور صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای هیئترئیسه اتاق ایران، رؤسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور و جمعی از مسئولان ملی و استانی در اتاق بازرگانی یاسوج برگزار شد.
در این نشست، مهمترین دستورکارهای شورای رؤسای کشور، چالشها و مسائل پیشروی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران به تبادل نظر درباره راهکارهای توسعه فعالیتهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و رونق تجارت در این استان پرداختند.
همچنین در این نشست بر ضرورت پیگیری مطالبات بخش خصوصی استان و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی برای رفع موانع تولید و تسریع در روند توسعه اقتصادی تأکید شد.
گفتنی است، همزمان با برگزاری این نشست، هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران، رؤسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور و جمعی از مدیران ملی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد یاسوج شدند و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفتند.
برگزاری نشست شورای رؤسا، دیدار با نماینده ولیفقیه در استان، نشستهای تخصصی با مدیران ملی و استانی، نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله برنامههای این گردهمایی عنوان شده است.
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