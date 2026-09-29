نبض جوان مینابی پس از ۴ دقیقه احیای اورژانس بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان صادقی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در پی اعلام کاهش سطح هوشیاری و احتمال مسمومیت دارویی یک جوان یک دستگاه آمبولانس از پایگاه شهری میناب به محل اعزام شد و بیمار در مسیر اعزام به محل مأموریت از داخل یک خودروی سواری تحویل کارشناسان اورژانس شد.

وی افزود: در ارزیابی اولیه بیمار فاقد سطح هوشیاری دارای پوست سرد و تیره‌رنگ و فاقد نبض بود که با توجه به انسداد راه هوایی بلافاصله اقدامات لازم برای باز کردن راه هوایی و ساکشن انجام و بیمار تحت لوله‌گذاری تراشه قرار گرفت.

صادقی، ادامه داد: بیمار به دستگاه AED متصل شد که ریتم قلبی غیرقابل شوک گزارش شد و با توجه به فقدان نبض مرکزی عملیات احیای قلبی ریوی بلافاصله آغاز و تهویه نیز از طریق آمبوبگ و لوله تراشه انجام شد.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان، گفت: پس از حدود چهار دقیقه عملیات احیای قلبی ریوی بازگشت گردش خون خودبه‌خودی حاصل شد و نبض و علائم حیاتی بیمار بازگشت.

وی بیان کرد: پس از بازگشت علائم حیاتی اقدامات حمایتی انجام و بیمار تحت پایش مستمر علائم حیاتی و تهویه با آمبوبگ از طریق لوله تراشه قرار گرفت و برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب منتقل شد.

صادقی ضمن تقدیر از تلاش جعفر زارعی و فرامرز احمدی کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان میناب در احیای موفق این جوان، تأکید کرد: در موارد کاهش سطح هوشیاری، اختلال تنفس یا عدم پاسخگویی بیمار تماس سریع با اورژانس ۱۱۵ و پرهیز از جابه‌جایی غیرضروری بیمار می‌تواند در آغاز سریع اقدامات درمانی و افزایش شانس نجات جان بیمار مؤثر باشد.