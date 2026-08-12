به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری انتصاب حجت الاسلام طائب را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب (دام عزه العالی)

سلام علیکم و رحمة الله

انتصاب شایسته جناب‌عالی به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تبریک عرض می‌نمایم.

نقش بی‌بدیل بسیج در تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» و گسترش فرهنگ مقاومت، با تکیه بر شبکه اطلاعات مردمی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تعامل با نهادهای مختلف و گروههای مردمی و جهادی بامحوریت مسجد به عنوان پایگاه اصلی تحقق اهداف فوق الذکر؛ در این برهه حساس، بیش از پیش ضروری است و امید داریم با سوابق درخشان و تدابیر آینده نگرانه جنابعالی، شاهد شکوفایی روزافزون این نهاد عظیم مردمی باشیم.

سلامتی و دوام توفیق شما را در خدمت به نیروی تاریخ سازو بی بدیل بسیج ،ایران بزرگ، نظام اسلامی و ملت مبعوث شده ایران، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمه الله

محمدجواد حاج علی اکبری

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

۲۱ مرداد ۱۴۰۵