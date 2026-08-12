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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری انتصاب رئیس جدید سازمان بسیج را تبریک گفت

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری انتصاب رئیس جدید سازمان بسیج را تبریک گفت

حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری انتصاب حجت‌الاسلام حسین طائب به ریاست سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت و بر نقش بی‌بدیل این نهاد در گسترش فرهنگ مقاومت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری انتصاب حجت الاسلام طائب را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب (دام عزه العالی)

سلام علیکم و رحمة الله

انتصاب شایسته جناب‌عالی به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تبریک عرض می‌نمایم.

نقش بی‌بدیل بسیج در تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» و گسترش فرهنگ مقاومت، با تکیه بر شبکه اطلاعات مردمی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تعامل با نهادهای مختلف و گروههای مردمی و جهادی بامحوریت مسجد به عنوان پایگاه اصلی تحقق اهداف فوق الذکر؛ در این برهه حساس، بیش از پیش ضروری است و امید داریم با سوابق درخشان و تدابیر آینده نگرانه جنابعالی، شاهد شکوفایی روزافزون این نهاد عظیم مردمی باشیم.

سلامتی و دوام توفیق شما را در خدمت به نیروی تاریخ سازو بی بدیل بسیج ،ایران بزرگ، نظام اسلامی و ملت مبعوث شده ایران، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمه الله

محمدجواد حاج علی اکبری

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

۲۱ مرداد ۱۴۰۵

کد مطلب 6914936
نفیسه عبدالهی

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