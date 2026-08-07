به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با اشاره به اینکه برخی از افراد مطالبی را به مقام معظم رهبری نسبت می‌دهند و یا ممکن است در آینده هم نسبت بدهند، اظهار داشت: به‌هرحال دفتر روابط‌عمومی مقام معظم رهبری اعلام کردند که در این‌گونه موارد منبع یا سند، یا دفتر ایشان باشد و یا پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب.

اعتراف دشمنان به شکست در مقابل ملت و نیروهای مسلح ایران

وی با بیان اینکه ما در این روزها نیاز داریم که همه به هم کمک کنیم، زیاده‌روی در مصرف آب، برق، گاز و سوخت و... از منکرات و حرام است و ضایع کردن نعمت الهی به‌خصوص در این وضعیت که هستیم، گفت: باید رعایت اعتدال و مصرف را کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هر چه زمان می‌گذرد، آثار ضربات مهلک و کوبنده نیروهای مسلح ما بر دشمن آمریکایی و رژیم جعلی آشکارتر می‌شود، هم خودشان به زبان می‌آورند و هم انسان‌های منصف، حتی دشمنان ما هم از این ضربان مهلک، کوبنده و تأثیرگذار نیروهای مسلح از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و عشایر یاد می‌کنند.

حجت‌الاسلام شاهرخی، ادامه داد: هر چه هم زمان می‌گذرد آثار و برکات حضور شما مردم در خیابان‌ها، میادین و محلات، کاملاً آشکار می‌شود، دشمنان اعتراف می‌کنند که نتوانستند هم ایده‌هایشان را عملیاتی کنند، بلکه اعتراف می‌کنند که مردم ایران، مردمی سرسخت و مغرور هستند، بله مردمی که از عزت، دانایی، آگاهی و توانایی هم برخوردارند، چنین خصوصیاتی دارند.

مقامات بلندپایه سیاسی پاسخ دندان‌شکن به دشمنان بدهند

وی گفت: حضور شما مردم به‌صورت انبوه در خیابان‌ها مفید و لازم و ضروری است، از نیروهای مسلح هم می‌خواهیم ضربات مهلک، برق‌آسا و چون رعد و صاعقه را بر این خبیث گرفتار در باتلاق فرود آوردند و نتیجه نهایی را که با نصرت الهی و حمایت مردم، پیروزی ملت ایران است را با ضربات مهلک خود محقق کنند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه این انتظار را هم داریم که وقتی دشمن سخن از تخریب زیرساخت‌ها می‌کند، همان‌طوری که فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا به او جواب دندان‌شکن می‌دهد، افکار عمومی هم این درخواست و انتظار را دارند که طرف ایرانی هم در پاسخ، سخنش دعوت به تفاهم‌نامه نباشد، عنوان کرد: زیبنده نیست یک طرف بی‌ادبی، هتاکی و حمله به زیرساخت‌ها می‌کند، بعد ما دعوت به تفاهم‌نامه‌ای کنیم که این تفاهم‌نامه را او خودش رد کرده و اعلام کرده که من این تفاهم‌نامه را رد کرده‌ام.

حجت‌الاسلام شاهرخی، گفت: دشمن آمریکایی و صهیونی، خسارت جانی و مالی فراوانی را بر ملت ما وارد کرده‌اند که اگر در مقابل چشم، گردن آنها هم زده شود، کم است.

وی با بیان اینکه انتظار داریم مقامات بلندپایه سیاسی ما هم در همه احوال در حد و اندازه و تراز این ملت شجاع و نیروهای مسلح فداکار ما پاسخ دشمن را بدهند، گفت: اتحاد مقدس هم همچنان به‌عنوان یک امر ضروری برای رسیدن به پیروزی نهایی موردنیاز ملت است، مطالبه انتقام و خون‌خواهی امام شهید و همه شهیدان، قصاص جلادان و جانیان تا عملی‌شدن آن باید ادامه پیدا کند.