علی پیرجاهد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه جامعه عشایری در اقتصاد و فرهنگ استان اردبیل اظهار کرد: عشایر بخش مهمی از ظرفیت تولیدی، فرهنگی و اجتماعی استان را تشکیل میدهند و حمایت از این جامعه مولد باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: استان اردبیل دارای ۱۸ هزار خانوار عشایری با جمعیتی بالغ بر ۷۰ هزار نفر است که حدود ۶ درصد جمعیت استان را شامل میشود و این جامعه علاوه بر تولید، در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، تأمین امنیت و حفاظت از محیط زیست نیز نقشآفرین است.
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با تأکید بر ضرورت صیانت از سبک زندگی عشایری تصریح کرد: زندگی عشایری بخشی از فرهنگ سنتی جامعه ایرانی است و فعالیت خانوادگی عشایر میتواند در کنار ایجاد اشتغال، زمینه کاهش برخی آسیبهای اجتماعی و اقتصادی را نیز فراهم کند.
پیرجاهد با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقای سطح خدمات به عشایر گفت: سالانه حدود ۲۵ میلیارد تومان برای تأمین منابع آب، سوخت و سایر نیازهای جامعه عشایری هزینه میشود و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیز برای تأمین آب شرب عشایر اختصاص یافته است.
وی توزیع نان در ییلاقات، توسعه و زیرسازی راههای عشایری، تأمین و توزیع یک هزار پنل خورشیدی و خرید تانکرهای ذخیره آب را از دیگر اقدامات این ادارهکل عنوان کرد.
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل همچنین از افزایش تسهیلات پرداختی به عشایر خبر داد و بیان کرد: سال گذشته ۸۲.۵ درصد تسهیلات مصوب به جامعه عشایری پرداخت شد و میزان تسهیلات امسال نیز نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.
استقرار کاروان سلامت در موئیل
پیرجاهد در ادامه از حضور یک کاروان بزرگ پزشکی در شهرستان مشگینشهر خبر داد و گفت: این کاروان سلامت روزهای ۲۱ و ۲۲ مردادماه با حضور بیش از ۵۰ پزشک در روستای گردشگری موئیل مستقر میشود.
وی با بیان اینکه این کاروان به صورت خودجوش از استان تهران و با شعار «نذر خدمت و سلامت» به مشگینشهر اعزام شده است، افزود: خدمات پزشکی این مجموعه تنها به جامعه عشایری محدود نخواهد بود و عموم مردم منطقه میتوانند از خدمات ارائه شده بهرهمند شوند.
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل خاطرنشان کرد: حضور پزشکان و ارائه خدمات سلامت در منطقه، علاوه بر کمک به مردم، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی، عمرانی و میراث فرهنگی مشگینشهر است.
وی اظهار کرد: اعضای این کاروان میتوانند پس از بازگشت، به عنوان سفیران و راویان ظرفیتهای شهرستان مشگینشهر، داشتههای فرهنگی و گردشگری این منطقه را به دیگران معرفی کنند.
پیرجاهد همچنین با اشاره به نقش رسانهها در آگاهیبخشی جامعه گفت: خبرنگاران در عرصه جهاد تبیین نقش مؤثری دارند و با اطلاعرسانی صحیح میتوانند در تقویت امید اجتماعی و خنثیسازی فضاسازیهای منفی دشمن نقشآفرین باشند.
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