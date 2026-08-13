مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اطلاعات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سایر دستگاه‌های مرتبط و با بررسی میزان مصرف سوخت، ظرفیت مراکز اقامتی و آمار بازدید از اماکن تاریخی و مجموعه‌های آب‌درمانی انجام شده است.

وی افزود: میزان اشغال هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، خانه‌مسافرهای مجاز، مدارس و ستاد اسکان فرهنگیان و همچنین ظرفیت پارک‌های سطح شهر نیز در این برآورد مورد توجه قرار گرفته است.

فرماندار و رئیس کارگروه گردشگری مشگین‌شهر با اشاره به گستردگی جغرافیایی و تنوع ظرفیت‌های گردشگری شهرستان تصریح کرد: پراکندگی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و تفریحی موجب شده سفرها در نقاط مختلف شهرستان توزیع شود که این امر نشان‌دهنده پویایی گردشگری در مشگین‌شهر است.

بخشی ادامه داد: مجموعه‌های آب‌درمانی، پل معلق، جاذبه‌های طبیعی دامنه سبلان، روستاهای هدف گردشگری، اماکن تاریخی و فضاهای تفریحی شهری از مهم‌ترین مقاصد گردشگران در تعطیلات پیش‌رو هستند و بخش قابل توجهی از سفرها نیز به صورت خانوادگی انجام می‌شود.

وی از آمادگی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی شهرستان برای مدیریت سفرهای آخر هفته خبر داد و گفت: تمهیدات لازم در حوزه‌های اسکان، حمل‌ونقل، بهداشت، ایمنی و مدیریت ترافیک پیش‌بینی شده و نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی و گردشگری به صورت مستمر انجام می‌شود

فرماندار مشگین‌شهر با تأکید بر نقش گردشگری در رونق اقتصادی منطقه خاطرنشان کرد: افزایش حضور مسافران علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان، می‌تواند به رونق بازار، حمایت از مشاغل محلی، صنایع‌دستی و فعالان حوزه گردشگری کمک کند.

بخشی در پایان از شهروندان و گردشگران خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، اصول ایمنی و الزامات زیست‌محیطی، در حفظ طبیعت و صیانت از جاذبه‌های گردشگری شهرستان همکاری کنند.