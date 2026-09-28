به گزارش خبرنگار مهر، کمیته برگزاری مسابقات، قضاوت دیدار نهایی دوبل بانوان را به سوانا دانغیان و سهیلا تقی‌پور سپرد تا جدال نمایندگان ژاپن و چین برای کسب مدال طلا با قضاوت دو داور ایرانی برگزار شود.



در این دیدار، زوج میوا هاریموتو - هینا هایاتا از ژاپن مقابل کوای مان - وانگ مانیو از چین قرار می‌گیرد. این مسابقه ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.