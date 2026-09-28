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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

قضاوت تمام‌ایرانی فینال دوبل بانوان بازی‌های آسیایی

قضاوت تمام‌ایرانی فینال دوبل بانوان بازی‌های آسیایی

سوانا دانغیان و سهیلا تقی‌پور، داوران بین‌المللی بلوبج کشورمان، برای قضاوت دیدار فینال دوبل بانوان تنیس روی میز بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته برگزاری مسابقات، قضاوت دیدار نهایی دوبل بانوان را به سوانا دانغیان و سهیلا تقی‌پور سپرد تا جدال نمایندگان ژاپن و چین برای کسب مدال طلا با قضاوت دو داور ایرانی برگزار شود.

در این دیدار، زوج میوا هاریموتو - هینا هایاتا از ژاپن مقابل کوای مان - وانگ مانیو از چین قرار می‌گیرد. این مسابقه ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6961412

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