به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، هادی زند با اشاره به رویکرد این شرکت در تکریم مسافران و ارتقای خدمات رفاهی اظهار داشت: در پاسخ به مطالبات شهروندان و با هدف بهبود کیفیت خدمات‌رسانی در آستانه بازگشایی مدارس و افزایش حجم ترددها، عملیات تأمین و نصب صندلی‌های جدید در سکوهای ایستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفتوی افزود: در این طرح که با اولویت‌بندی ایستگاه‌های تقاطعی و پرتردد اجرایی شد، در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱,۱۷۳ صندلی جدید در تمامی خطوط شبکه متروی تهران و حومه نصب و به بهره‌برداری رسید.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران در پایان با تأکید بر اینکه رضایت‌مندی مسافران اولویت اصلی این مجموعه است، خاطرنشان کرد: این شرکت همواره پذیرای نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شهروندان است و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از این بازخوردها، مسیر ارتقای سطح رفاه در سفرهای درون‌شهری را با سرعت بیشتری طی کند.

گفتنی است، مسافران می‌توانند پیشنهادات، انتقادات و نظرات خود را از طریق تماس با مرکز ارتباط با مسافران مترو به شماره تلفن ۶۴۵۳۶۴۵۳ و یا مراجعه به بازوی اطلاع‌رسانی متروی تهران در پیام‌رسان «بله» به نشانی @metro_tehranbot ثبت کنند تا پس از بررسی و در صورت امکان و ضرورت، در برنامه‌ریزی‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد.