دانشگاه تهران در منابع آب رتبه ۴۹ جهان را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دانشگاه تهران در حوزه‌های علوم پایه، علوم زیستی و مهندسی رتبه‌های شاخصی را کسب کرده و در رشته «منابع آب» به رتبه ۴۹ جهان دست یافته است.

نظام رتبه‌بندی موضوعات شانگ‌های ۲۰۲۶ نتایج خود را منتشر کرد و دانشگاه تهران بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های علمی کشور تثبیت نمود.

بر اساس این، دانشگاه تهران در رشته‌های گزارشی از جمله جغرافیا، علوم کشاورزی، مهندسی و علوم پایه حضور دارد.

رتبه‌بندی‌های دانشگاه تهران در رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۲۶

در حوزه مهندسی، دانشگاه تهران در رشته منابع آب با رتبه ۴۹، در جمع ۵۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.

همچنین در رشته مهندسی معدن رتبه ۷۶-۱۰۰، در رشته مهندسی متالورژی رتبه ۱۰۱-۱۵۰ و در رشته‌های مهندسی عمران و علوم و ابزارهای فناوری آلات رتبه ۱۰۱-۱۵۰ را کسب کرده‌اند. در رشته سنجش از دور نیز رتبه ۱۱۱-۲۰۰ به این دانشگاه تعلق گرفته است.

دانشگاه تهران در حوزه علوم طبیعی در رشته جغرافیا موفق به کسب رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهان شده است.

در حوزه علوم زیستی نیز این دانشگاه در رشته علوم کشاورزی رتبه ۱۵۱ تا ۲۰۰ و در علوم دامپزشکی رتبه ۲۰۱ تا ۳۰۰ را به خود اختصاص داده است.

همچنین دانشگاه تهران در رشته های اتوماسیون و کنترل، مهندسی شیمی، علوم و مهندسی انرژی، علوم و مهندسی محیط زیست، علوم و فناوری غذایی و هوش مصنوعی در رتبه های ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرار گرفته است. در رشته‌های مهندسی مکانیک و زیست فناوری رتبه ۳۰۱ تا ۴۰۰ و در رشته‌های مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی و علوم کامپیوتر و مهندسی و علم مواد رتبه ۴۰۱ تا ۵۰۰ به دست آمده است.

حضور دانشگاه تهران در رشته منابع آب با رتبه ۴۹ و همچنین قرار گرفتن در بازه های ۷۶-۱۰۰ در مهندسی معدن و ۱۰۱-۱۵۰ در مهندسی متالورژی، نشان دادن توانمندی بالای این دانشگاه در رشته های مهندسی و فناوری های نوین است.

همچنین حضور این دانشگاه در رشته های علوم پزشکی، کشاورزی و جغرافیا، تنوع علمی بالای این دانشگاه را به نمایش می گذارد.