چین سوختگیری ماهواره به ماهواره در فضا انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این عملیات در فوریه سال جاری میلادی انجام شد اما به تازگی برای بررسی همکار در ژورنال چینی Deep Space Exploration منتشر شده است.

این ماهواره ها در واقع واکنش چین به سیستم GPS بوده اند. آنها برای مکان یابی، ناوبری و زمانبندی مواردی مانند نقشه های موبایل، پهپادهای نظامی و راهبری موشک ها روی زمین به کار می روند. این عملیات شامل انتقال سوخت با دمای اتاق از یک ماهواره مخزن دار به ماهواره BeiDou است. اگر چنین عملیاتی واقعا رخ داده باشد، این بدان معناست که چین می تواند عمر فضاپیماهای ارزشمند خود در فضا را تمدید کند. ماهواره هایی مانند BeiDou با مقدار مشخصی سوخت به فضا ارسال می شوند. آنها برای مواردی مانند اصلاح مدار، کنترل ارتفاع و جلوگیری از برخورد مورد نیاز هستند.

فضاپیمای مذکور ممکن است مجهز به قطعات الکترونیکی عملیاتی، پنل های خورشیدی و ساعت های اتمی باشد اما اگر سوختش تمام شود، فعالیت آن به شدت سخت می شود. در شرایط معمول باید چنین ماهواره ای را با یک ماهواره دیگر جایگزین کرد.

اما قابلیت افزایش سوخت در مدار زمین این قواعد را تغییر می دهد و علاوه بر آن یک ویژگی خارق العاده است.

فضاپیمای سرویس دهنده باید هدف را بیابد و با سرعت چند کیلومتر برثانیه به آن نزدیک شود تا با مدارآن به طور دقیق همخوان شود. در این زمان فضاپیما باید بدون برخورد به هدف به فاصله چندمیلیمتری یا چند سانتیمتری آن برسد.

در مرحله بعد دو ابزار فضایی باید به طور مکانیکی به یکدیگر متصل شوند و سوخت را در میکرو گرانش بدون نشتی، ایجاد حباب، آلودگی یا بی ثبات کردن دیگری منتقل کنند.