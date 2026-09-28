به گزارش خبرنگار مهر، حیدر فتح‌زاده ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با اشاره به سابقه اجرای این طرح در کشور گفت: نخستین سرشماری عمومی نفوس به‌طور رسمی در سال ۱۳۳۵ اجرا شد و سرشماری‌های بعدی با عنوان سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال‌های ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ انجام شدند.

وی هزینه‌های بالای اجرای سرشماری، عدم همکاری خانوارها و مشکل بی‌پاسخی را از جمله معایب سرشماری سنتی برشمرد و تصریح کرد: سرشماری ثبتی‌مبنا از مزایایی مانند کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری، کاهش بار پاسخگویی و نرخ بی‌پاسخی، ارتقای دقت و کیفیت اطلاعات آماری، به‌روزرسانی آمارهای جمعیتی در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر، ارتقای کیفی پایگاه‌های اطلاعاتی، توسعه و بهبود زیرساخت اطلاعات مکانی، کاهش زمان تولید و انتشار اطلاعات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود دولت الکترونیک و همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برخوردار است.

فتح‌زاده با بیان اینکه برآورد جمعیت شهرستان‌ها انجام شده است، افزود: تلاش ما این است برای اینکه جانمایی اطلاعات به‌درستی و با دقت لازم صورت پذیرد، از روش‌های مختلف بهره بگیریم و قطعاً مرکز آمار و استانداری نهایت تعامل و همکاری را در این ارتباط خواهند داشت.

وی ادامه داد: در این سرشماری به دنبال جمع‌آوری اطلاعات باکیفیت بالا و انتشار داده‌ها در حداقل زمان ممکن هستیم و در مجموع نهایت دقت و سلامت در اجرای سرشماری لحاظ خواهد شد. در بحث فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی نیز نهایت تعامل و اهتمام صورت می‌گیرد و مردم هم همکاری خواهند کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی تأکید کرد: این اطلاعات برای خود مردم است و از این داده‌ها برای برنامه‌ریزی در بخش سلامت، موضوع سالمندی، توسعه شهری و آبادانی روستاها و سنجش موضوعات مختلف در سال‌های آتی استفاده خواهد شد.

وی با قدردانی از عملکرد شهرستان‌های استان در اجرای سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۴۰۳ گفت: فرمانداری‌های آذربایجان شرقی بالاترین همکاری را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در جهت اجرای موفقیت‌آمیز این سرشماری به عمل آوردند.

به گفته وی، این سرشماری بنیادی‌ترین رویداد آماری است که به روش ثبتی‌مبنا انجام خواهد گرفت و پس از عبور از این مرحله، گام بعدی آغاز نظام یکپارچه‌سازی داده‌های ثبتی خواهد بود. با تحقق این امر، مدیریت بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تحقق اهداف رصد اجتماعی و اقتصادی میسر شده و از داده‌ها برای هدایت و ساماندهی منابع و دارایی‌ها با رویکرد ارتقای شاخص‌های بهره‌وری استفاده خواهد شد.

فتح‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ تصویری مطلوب از وقایع حیاتی چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق با رویکرد آینده‌نگری ارائه خواهد داد و در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به تغییرات جمعیتی و تعیین نیازهای مرتبط بسیار مفید خواهد بود.