به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، فاطمه توسلی، نماینده ترامپولین بانوان ایران، در نخستین حضور زنان در این رشته در بازیهای آسیایی، به مقام پنجم فینال رسید و به کار خود در این رقابتها پایان داد.
توسلی که در مرحله مقدماتی با کسب امتیازهای ۴۶.۴۳ و ۴۵.۸۳ و قرار گرفتن در جایگاه ششم به فینال صعود کرده بود، در اجرای فینال ۴۷.۱۷ امتیاز گرفت و در نهایت در جایگاه پنجم ایستاد. چهار نفر نخست این رقابتها به مرحله بعد صعود کردند.
این نتیجه در حالی رقم خورد که فاطمه توسلی و یلدا حسنشوکتی برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران بهعنوان بانوان ترامپولینکار در بازیهای آسیایی شرکت کردند و به فینال راه پیدا کردند.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
پایان کار نماینده دختر ترامپولین ایران با کسب عنوان پنجمی
فاطمه توسلی نماینده ترامپولین بانوان ایران در فینال بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به عنوان پنجمی رسید.
به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، فاطمه توسلی، نماینده ترامپولین بانوان ایران، در نخستین حضور زنان در این رشته در بازیهای آسیایی، به مقام پنجم فینال رسید و به کار خود در این رقابتها پایان داد.
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