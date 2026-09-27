پایان کار نماینده دختر ترامپولین ایران با کسب عنوان پنجمی

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، فاطمه توسلی، نماینده ترامپولین بانوان ایران، در نخستین حضور زنان در این رشته در بازی‌های آسیایی، به مقام پنجم فینال رسید و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.



توسلی که در مرحله مقدماتی با کسب امتیازهای ۴۶.۴۳ و ۴۵.۸۳ و قرار گرفتن در جایگاه ششم به فینال صعود کرده بود، در اجرای فینال ۴۷.۱۷ امتیاز گرفت و در نهایت در جایگاه پنجم ایستاد. چهار نفر نخست این رقابت‌ها به مرحله بعد صعود کردند.



این نتیجه در حالی رقم خورد که فاطمه توسلی و یلدا حسن‌شوکتی برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران به‌عنوان بانوان ترامپولین‌کار در بازی‌های آسیایی شرکت کردند و به فینال راه پیدا کردند.