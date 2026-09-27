  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پایان کار نماینده دختر ترامپولین ایران با کسب عنوان پنجمی

پایان کار نماینده دختر ترامپولین ایران با کسب عنوان پنجمی

فاطمه توسلی نماینده ترامپولین بانوان ایران در فینال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به عنوان پنجمی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، فاطمه توسلی، نماینده ترامپولین بانوان ایران، در نخستین حضور زنان در این رشته در بازی‌های آسیایی، به مقام پنجم فینال رسید و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

توسلی که در مرحله مقدماتی با کسب امتیازهای ۴۶.۴۳ و ۴۵.۸۳ و قرار گرفتن در جایگاه ششم به فینال صعود کرده بود، در اجرای فینال ۴۷.۱۷ امتیاز گرفت و در نهایت در جایگاه پنجم ایستاد. چهار نفر نخست این رقابت‌ها به مرحله بعد صعود کردند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که فاطمه توسلی و یلدا حسن‌شوکتی برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران به‌عنوان بانوان ترامپولین‌کار در بازی‌های آسیایی شرکت کردند و به فینال راه پیدا کردند.

کد مطلب 6960369
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها