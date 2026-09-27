به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، ظهر یکشنبه، در سومین مرحله ملی «رویش امید» که در تالار فرهنگ و هنر شهر کرمان برگزار شد با اشاره به مؤلفه‌های قدرت کشورها گفت: در نظام قدرت کشورها، مؤلفه‌های مختلفی از جمله جغرافیا، جمعیت و میزان توانایی حاکمیت در بسیج مردم مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: جغرافیای هر کشور، وسعت، اقلیم‌ها و ظرفیت‌های جغرافیایی آن از جمله مؤلفه‌های قدرت محسوب می‌شود، اما در کنار این ظرفیت‌ها، جمعیت نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و در این زمینه باید به میزان جمعیت جوان، تحصیل‌کرده، متخصص و باانگیزه یک کشور توجه کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان، توان حاکمیت در بسیج مردم را از دیگر مؤلفه‌های مهم قدرت برشمرد و گفت: هر میزان که یک حاکمیت از توان بیشتری برای بسیج و همراه‌سازی مردم برخوردار باشد، قدرت آن کشور نیز افزایش خواهد یافت.

علیدادی سلیمانی، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از هر سه مؤلفه قدرت برخوردار است، ادامه داد: قدرت بسیج‌کنندگی نظام در صحنه‌های مختلف خود را نشان داده و نمونه‌های آن را می‌توان در حضور مردم در تجمع‌ها و برنامه‌های مختلف مشاهده کرد.

وی با اشاره به تجمع بزرگ ۹۰ هزار نفری اظهار کرد: در این برنامه، خیابان‌ها مملو از جمعیت شد و مردم در قالب تجمع، راهپیمایی و رزمایش در کنار یکدیگر قرار گرفتند که این حضور، نمونه‌ای از ظرفیت حاکمیتی برای بسیج مردم و همراه‌کردن آنان در یک مسیر مشترک است.

امام جمعه کرمان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مسئله جمعیت، آن را اقدامی پیشگیرانه دانست و گفت: اینکه امروز مجموعه‌هایی نسبت به موضوع جمعیت دغدغه‌مند شده‌اند، برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند و پیش از رسیدن این مسئله به مرحله جدی و بحرانی درصدد چاره‌اندیشی هستند، اقدامی قابل تقدیر است.

وی افزود: مسئله جمعیت باید به یکی از موضوعات مهم جامعه تبدیل شود و در کنار اقدامات درمانی، موضوع فرهنگ‌سازی، تقویت انگیزه و حمایت از جمعیت جوان نیز مورد توجه قرار گیرد.

علیدادی سلیمانی، با اشاره به نقش فرهنگ‌سازی در حوزه جمعیت تصریح کرد: فرهنگ‌سازی می‌تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد و موضوع جمعیت زمانی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که اهمیت جمعیت جوان به یک باور و فرهنگ درونی در جامعه تبدیل شود.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان همایش «رویش امید» و مجموعه سپاه خاطرنشان کرد: سپاه همواره در سنگرهای مختلفی که نظام به حضور آن نیاز داشته، پیشتاز بوده و در این عرصه‌ها ورود مؤثر و موفقی داشته است؛ امیدوارم در این حوزه نیز با توفیق الهی بتواند گام‌های مؤثری بردارد.