امیریان به فینال دوی ۸۰۰ متر رسید

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه رقابت های دوومیدانی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ظهر امروز علی امیریان در مرحله مقدماتی دوی ۸۰۰ متر در گروه دوم با حریفانی از مغولستان، قطر، هنگ‌کنگ، سریلانکا و هند رقابت کرد و با زمان ۱:۴۷.۲۶ دقیقه به مقام نخست رسید و راهی فینال شد.

تیم ملی دوومیدانی ایران با ۱۱ نماینده در این دوره بازی‌های آسیایی حضور دارد.

حسن تفتیان، محمدرضا طیبی، علی امیریان، حسن عجمی، حسین نوری، بنیامین یوسفی و صادق صمیمی در بخش مردان و ریحانه مبینی، زهرا زارعی، فاطمه محیطی‌زاده و مریم کاظمی در بخش بانوان ترکیب ۱۱ نفره تیم ملی دوومیدانی ایران در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ را تشکیل می‌دهند.