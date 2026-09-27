نمایشگاه عکس دفاع مقدس در ساوه روایتگر روزهای حماسه و ایثار شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جوانمرد پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه عکس دفاع مقدس در ساوه اظهار کرد: این نمایشگاه همزمان با هفته دفاع مقدس برپا شده و تلاش شده است در قالب آثار تصویری، بخشی از خاطرات و حماسههای دوران دفاع مقدس برای بازدیدکنندگان روایت شود.
وی افزود: دفاع مقدس بخشی مهم از تاریخ کشور است که مفاهیمی همچون ایثار، مقاومت و فداکاری را در خود جای داده و برگزاری برنامههای فرهنگی با موضوع این دوران میتواند زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با این ارزشها را فراهم کند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه ادامه داد: تصاویر به نمایش درآمده در این نمایشگاه، گوشههایی از فضای دوران جنگ تحمیلی و حضور رزمندگان در جبههها را به مخاطبان نشان میدهد و فرصتی برای مرور خاطرات آن سالهاست.
جوانمرد با اشاره به ضرورت انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جدید گفت: اکنون ماهیت هدیدها تغییر کرده و در کنار مسائل مختلف، جنگ نرم نیز جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد، بنابراین آشنایی جوانان با فرهنگ مقاومت و تجربیات دوران دفاع مقدس میتواند در افزایش شناخت آنان نسبت به این مسائل مؤثر باشد.
وی تصریح کرد: فرهنگ ایثار و فداکاری محدود به دوران جنگ نیست و میتوان این روحیه را در عرصههای مختلف اجتماعی و خدمت به مردم نیز دنبال کرد. برگزاری این نمایشگاه در محیط فرهنگی شهرستان نیز با هدف توجه بیشتر به همین مفاهیم انجام شده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه همچنین گفت: مرور تصاویر و خاطرات رزمندگان، یادآور روزهایی است که نیروهای حاضر در جبههها با وجود محدودیتهای فراوان برای دفاع از کشور تلاش کردند و بخشی از امنیت امروز جامعه حاصل همان فداکاریها است.
وی افزود: حفظ یاد و خاطره شهدا و انتقال روایتهای دفاع مقدس به نسلهای بعد، یک وظیفه فرهنگی است و باید برای معرفی این میراث به زبان قابل فهم و جذاب برای جوانان، برنامهریزی بیشتری صورت گیرد.
جوانمرد گفت: این نمایشگاه شامل ۲۰ اثر عکس با موضوع دفاع مقدس است که به مدت یک هفته در دو نوبت صبح و عصر در فرهنگسرای ساوه دایر خواهد بود و علاقهمندان میتوانند از آثار ارائه شده بازدید کنند.
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