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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

ملت ایران با تکیه بر مقاومت معادلات دشمنان را برهم زده است

ملت ایران با تکیه بر مقاومت معادلات دشمنان را برهم زده است

شفت- امام جمعه شفت با تأکید بر نقش بصیرت و مقاومت در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران با تکیه بر روحیه ایستادگی، معادلات دشمنان را برهم زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حکیمی گیلانی عصر چهارشنبه در مراسم سوگواری سالروز رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی(ع) به تبیین ابعاد شخصیتی و سیره نورانی پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) پرداخت و بر ضرورت شناخت و بهره‌گیری از آموزه‌های مکتب نبوی و سیره اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای پیامبر مکرم اسلام(ص) در هدایت بشریت اظهار داشت: سیره و آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) چراغ راه امت اسلامی است و مسلمانان با الگو قرار دادن آن حضرت می‌توانند مسیر عزت، وحدت و سربلندی را طی کنند.

امام جمعه شفت همچنین با اشاره به ابعاد شخصیتی امام حسن مجتبی(ع)، آن حضرت را الگویی برجسته از صبر، بصیرت، کرامت و پایبندی به ارزش‌های الهی دانست و خاطرنشان کرد: شناخت سیره اهل‌بیت(ع) و عمل به آموزه‌های آنان، نقش مهمی در تقویت روحیه ایمانی و مقاومت جامعه اسلامی دارد.

وی در ادامه با اشاره به نقش بی‌بدیل حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) در نهضت عاشورا اظهار کرد: حضرت زینب(س) یکی از برجسته‌ترین الگوهای صبر، بصیرت، شجاعت و استقامت در تاریخ اسلام است که پس از واقعه عاشورا، رسالت سنگین تبیین و انتقال پیام این نهضت را بر عهده گرفت.

حکیمی گیلانی با بیان اینکه اگر پیام عاشورا به درستی تبیین نمی‌شد، حقیقت این قیام بزرگ ممکن بود در غبار تحریف و تبلیغات دشمنان پنهان بماند، افزود: حضرت زینب کبری(س) با حضور مقتدرانه خود در صحنه‌های پس از عاشورا، اجازه نداد خون شهدای کربلا و اهداف قیام امام حسین(ع) به فراموشی سپرده شود.

وی خاطرنشان کرد: خطبه‌های روشنگرانه حضرت زینب(س) در کوفه و شام، جلوه‌ای از اوج بصیرت و شجاعت ایشان بود؛ بانویی که در سخت‌ترین شرایط، با وجود داغ عزیزان و اسارت خاندان پیامبر(ص)، در برابر دستگاه ظلم ایستاد و با صلابت از حقیقت دفاع کرد.

امام جمعه شفت با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورا تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شود، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های عاشورا، مسئولیت انسان در برابر حقیقت و ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و انحراف است و حضرت زینب(س) این رسالت را پس از شهادت امام حسین(ع) به بهترین شکل به انجام رساند.

وی ادامه داد: امروز نیز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ بصیرت، مقاومت و روشنگری نیاز دارد و باید با الگو گرفتن از مکتب اهل‌بیت(ع)، در برابر تحریف حقایق و تبلیغات دشمنان هوشیار باشیم.

حکیمی گیلانی با بیان اینکه حضرت زینب(س) نشان داد که زن مسلمان می‌تواند در حساس‌ترین مقاطع تاریخی نقشی سرنوشت‌ساز ایفا کند، گفت: حضور مؤثر آن حضرت در تداوم نهضت عاشورا، الگویی ماندگار برای همه انسان‌هایی است که در مسیر دفاع از حق، عدالت و ارزش‌های الهی قدم برمی‌دارند.

حضور مردم در میدان، عامل هراس دشمنان

امام جمعه شفت در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار کرد: حضور در میدان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ملت ایران در مقاطع مختلف ثابت کرده است که در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان، با حفظ وحدت و بصیرت ایستادگی خواهد کرد.

وی با اشاره به هراس دشمنان آمریکایی و صهیونیستی از حضور مردم در صحنه افزود: دشمنان از حضور مردم در خیابان‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی دچار ترس شده‌اند و این حضور، نشان‌دهنده عزم و اراده ملت ایران برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های خود است.

حکیمی گیلانی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی در طول سال‌های گذشته دستاوردهای ارزشمندی در عرصه‌های مختلف داشته و ملت ایران با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و روحیه خودباوری، مسیر استقلال و پیشرفت را دنبال کرده است.

مقاومت ملت ایران، پاسخ به سیاست‌های استکباری

امام جمعه شفت با اشاره به سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهای مختلف جهان تصریح کرد: کشورهایی که با آمریکا همراه شده‌اند، در بسیاری از موارد به حیاط خلوت این کشور تبدیل شده‌اند.

وی با تأکید بر تفاوت مسیر ملت ایران با این کشورها افزود: ملت ما با مقاومت در برابر ظلم ایستاد و نشان داد که تسلیم نمی‌شود.

حکیمی گیلانی خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر روحیه مقاومت و ایستادگی، توانسته است در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری ایستادگی کند و معادلاتی را که دشمنان برای منطقه و کشور طراحی کرده بودند، برهم بزند.

کد مطلب 6915102

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