ملت ایران با تکیه بر مقاومت معادلات دشمنان را برهم زده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حکیمی گیلانی عصر چهارشنبه در مراسم سوگواری سالروز رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی(ع) به تبیین ابعاد شخصیتی و سیره نورانی پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) پرداخت و بر ضرورت شناخت و بهره‌گیری از آموزه‌های مکتب نبوی و سیره اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای پیامبر مکرم اسلام(ص) در هدایت بشریت اظهار داشت: سیره و آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) چراغ راه امت اسلامی است و مسلمانان با الگو قرار دادن آن حضرت می‌توانند مسیر عزت، وحدت و سربلندی را طی کنند.

امام جمعه شفت همچنین با اشاره به ابعاد شخصیتی امام حسن مجتبی(ع)، آن حضرت را الگویی برجسته از صبر، بصیرت، کرامت و پایبندی به ارزش‌های الهی دانست و خاطرنشان کرد: شناخت سیره اهل‌بیت(ع) و عمل به آموزه‌های آنان، نقش مهمی در تقویت روحیه ایمانی و مقاومت جامعه اسلامی دارد.

وی در ادامه با اشاره به نقش بی‌بدیل حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) در نهضت عاشورا اظهار کرد: حضرت زینب(س) یکی از برجسته‌ترین الگوهای صبر، بصیرت، شجاعت و استقامت در تاریخ اسلام است که پس از واقعه عاشورا، رسالت سنگین تبیین و انتقال پیام این نهضت را بر عهده گرفت.

حکیمی گیلانی با بیان اینکه اگر پیام عاشورا به درستی تبیین نمی‌شد، حقیقت این قیام بزرگ ممکن بود در غبار تحریف و تبلیغات دشمنان پنهان بماند، افزود: حضرت زینب کبری(س) با حضور مقتدرانه خود در صحنه‌های پس از عاشورا، اجازه نداد خون شهدای کربلا و اهداف قیام امام حسین(ع) به فراموشی سپرده شود.

وی خاطرنشان کرد: خطبه‌های روشنگرانه حضرت زینب(س) در کوفه و شام، جلوه‌ای از اوج بصیرت و شجاعت ایشان بود؛ بانویی که در سخت‌ترین شرایط، با وجود داغ عزیزان و اسارت خاندان پیامبر(ص)، در برابر دستگاه ظلم ایستاد و با صلابت از حقیقت دفاع کرد.

امام جمعه شفت با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورا تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شود، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های عاشورا، مسئولیت انسان در برابر حقیقت و ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و انحراف است و حضرت زینب(س) این رسالت را پس از شهادت امام حسین(ع) به بهترین شکل به انجام رساند.

وی ادامه داد: امروز نیز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ بصیرت، مقاومت و روشنگری نیاز دارد و باید با الگو گرفتن از مکتب اهل‌بیت(ع)، در برابر تحریف حقایق و تبلیغات دشمنان هوشیار باشیم.

حکیمی گیلانی با بیان اینکه حضرت زینب(س) نشان داد که زن مسلمان می‌تواند در حساس‌ترین مقاطع تاریخی نقشی سرنوشت‌ساز ایفا کند، گفت: حضور مؤثر آن حضرت در تداوم نهضت عاشورا، الگویی ماندگار برای همه انسان‌هایی است که در مسیر دفاع از حق، عدالت و ارزش‌های الهی قدم برمی‌دارند.

حضور مردم در میدان، عامل هراس دشمنان

امام جمعه شفت در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار کرد: حضور در میدان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ملت ایران در مقاطع مختلف ثابت کرده است که در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان، با حفظ وحدت و بصیرت ایستادگی خواهد کرد.

وی با اشاره به هراس دشمنان آمریکایی و صهیونیستی از حضور مردم در صحنه افزود: دشمنان از حضور مردم در خیابان‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی دچار ترس شده‌اند و این حضور، نشان‌دهنده عزم و اراده ملت ایران برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های خود است.

حکیمی گیلانی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی در طول سال‌های گذشته دستاوردهای ارزشمندی در عرصه‌های مختلف داشته و ملت ایران با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و روحیه خودباوری، مسیر استقلال و پیشرفت را دنبال کرده است.

مقاومت ملت ایران، پاسخ به سیاست‌های استکباری

امام جمعه شفت با اشاره به سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهای مختلف جهان تصریح کرد: کشورهایی که با آمریکا همراه شده‌اند، در بسیاری از موارد به حیاط خلوت این کشور تبدیل شده‌اند.

وی با تأکید بر تفاوت مسیر ملت ایران با این کشورها افزود: ملت ما با مقاومت در برابر ظلم ایستاد و نشان داد که تسلیم نمی‌شود.

حکیمی گیلانی خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر روحیه مقاومت و ایستادگی، توانسته است در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری ایستادگی کند و معادلاتی را که دشمنان برای منطقه و کشور طراحی کرده بودند، برهم بزند.