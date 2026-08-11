امام جمعه شفت: گریه بر فراق عزیزان سنت نبوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد حکیمی گیلانی، امام جمعه شفت، شامگاه سهشنبه در آیین یادبود فرزندان آسمانی همزمان با شب رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، با تسلیت این ایام سوگواری، به بیان نکاتی درباره فرهنگ سوگواری و سنتهای اسلامی پرداخت.
گریه بر فراق عزیزان؛ سنت پیامبر(ص)
امام جمعه شفت با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره فرزندشان حضرت ابراهیم، اظهار کرد: وقتی حضرت ابراهیم از دنیا رفت، پیامبر(ص) گریه و بیتابی میکردند. برخی به ایشان گفتند یا رسول الله، شما که پیامبر خدا هستید، چرا برای کودکی که هنوز شخصیت اجتماعی چندانی نداشت، اینچنین بیتابی میکنید؟ پیامبر(ص) فرمودند: وقتی یاد بازیها، شیطنتها و شیرینزبانیهای فرزندم میافتم، ناخودآگاه غم مرا فرا میگیرد و اشک از چشمانم جاری میشود.
وی با انتقاد از نگاه وهابیت که گریه را شرک میدانند، تصریح کرد: امروز وهابیها گریه کردن را به عنوان شرک تلقی میکنند، در حالی که در سنت پیغمبر(ص) چیزی به نام گریستن، مویکردن و بیتابی کردن در فراق عزیزان وجود داشته است.
حکیمی گیلانی با اشاره به روایت دیگری درباره حضرت جعفر طیار(ع)، افزود: وقتی جعفر طیار در جنگ موته به شهادت رسید، پیامبر(ص) برای فراق پدرش گریه میکرد و میفرمود: من دلم میسوزد وقتی جعفر اینچنین در فراق پدرش اشک میریزد و گریه میکند.
تأکید بر فرهنگ فاتحه و قرآن برای درگذشتگان
امام جمعه شفت با تأکید بر اهمیت قرائت فاتحه و قرآن برای اموات، خاطرنشان کرد: من یک بار در عالم رویا، یک امامزاده بزرگوار به فردی خطاب کرده بود که «ما تشنه فاتحه هستیم» و از او خواسته بود به مردم بگوید هنگام زیارت بقاع متبرکه، فاتحه و سورههای قل هو الله احد را قرائت کنند.
وی با اشاره به سنت رایج در قم و وادیالسلام، گفت: در قم مرسوم است که خانوادهها یک قاری قرآن را کنار قبر فرزندانشان میآورند و نیم ساعت برای آنها قرآن تلاوت میکنند. چه خوب است این سنت در میان ما نیز جا بیفتد.
حکیمی گیلانی با بیان اینکه همه جوانان از دسترفته عاشق امام حسین(ع) بودند، تصریح کرد: من یقین دارم همه این جوانان عاشق امام حسین(ع) بودند و خود امام حسین(ع) به دادشان میرسد. چقدر خوب است که ما اینها را تشنه و گرسنه نگذاریم با فاتحهها و قرآنهایی که برایشان میفرستیم.
تجلیل از اقدامات فرهنگی و سنتهای حسنه
امام جمعه شفت در بخش دیگری از سخنان خود، از اقدامات فرهنگی و سنتهای حسنه در شهرستان تجلیل کرد و گفت: خدا حفظ کند سید تقی موسویان را که سنتهای قشنگی راه انداخته است. بحث آش نذری که سالیان سال در این شهر بوده، اما ایشان آن را به شکل تشکیلاتی راه انداخت و به یک شعائر برای ایام فاطمیه تبدیل کرد. همچنین همایش بزرگ بانوان فاطمی نیز ابتکار قشنگی بود که این جوانان آسمانی راه انداختند.
وی ادامه داد: جوانانی که امام حسینی بودند، پیغمبری بودند، اهل قرآن بودند، از خانوادههای متدین بودند، انقلابی بودند و کشور و وطن خود را دوست داشتند، در این مکتب رشد کردند و بزرگ شدند، اما امروز در بین ما نیستند.
حکیمی گیلانی در پایان با تأکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره درگذشتگان، اظهار کرد: اگر ما یاد افرادی را که امروز در بین ما نیستند، زنده نگه داریم، قطعاً فردا فرزندان ما نیز یاد ما را خواهند کرد.
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