به گزارش خبرنگار مهر، طیبه روستا ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اعلام نتایج نهایی جشنواره «ماه‌تاب» گفت: در بخش تخصصی، هیچ‌یک از آثار شایسته دریافت رتبه‌های اول و دوم شناخته نشدند و سمیه بینا از لارستان رتبه سوم را به دست آورد.

وی افزود: در بخش ویژه نیز الهام طاوسی آرانی از آران و بیدگل به عنوان برگزیده معرفی شد.

روستا گفت: در بخش مردمی، فهیمه ثاقب از مشهد رتبه اول، ملیحه نورافشان یکتا از گرمدره شمالی رتبه دوم و پوریا اسکندرزاده از تهران رتبه سوم را کسب کردند.

وی ادامه داد: جشنواره «ماه‌تاب» به همت دفتر روایت حوزه هنری فارس و با تمرکز بر روایت و به تصویر کشیدن تحولات انفسی جامعه ایرانی، با تأکید بر نقش ایمان مردم در شکل‌گیری و تداوم عمل صالح برگزار شد.

دبیر اجرایی جشنواره «ماه‌تاب» تصریح کرد: برگزارکنندگان این جشنواره بر این باورند که انقلاب اسلامی ایران از دل تحولی انفسی در جامعه ایرانی شکل گرفت؛ تحولی که سرمایه ایمان مردم را به کنش و عمل صالح پیوند زد و جشنواره «ماه‌تاب» نیز تلاشی برای روایت و عینیت‌بخشی به این تحولات و نشان دادن نقش سرمایه ایمان مردم در جامعه ایرانی است.