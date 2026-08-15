به گزارش خبرنگار مهر، تازهترین اثر داستانی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس با عنوان «زنبورهای کتوشلواری» به قلم مریم فرجی، نویسنده جوان شیرازی، با موضوع نهضت انقلاب اسلامی برای مخاطبان کودک و نوجوان منتشر و روانه پیشخوان نشر شد.
میثم محمدی، کارشناس ادبیات داستانی حوزه هنری فارس، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «زنبورهای کتوشلواری» اثری در حوزه رمان کودک و نوجوان است که در قالب مجموعه کتابهای «مهرک» انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.
وی افزود: طی سالهای اخیر، دو فرآیند ادبی با عنوانهای «اردیبهشت رمان شیراز» در واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری فارس و «باغ رمان ایرانی» در مرکز، به صورت همزمان دنبال شد که این اثر حاصل تولید مشترک این دو جریان ادبی است.
محمدی ادامه داد: در چارچوب این فرآیندها، مریم فرجی با اشراف و هدایت استاد اکبر صحرایی نگارش این اثر را آغاز کرد و پس از حضور در جلسات و بررسیهای کارگاهی و طی مراحل کارشناسی، رمان به مرحله انتشار رسید.
کارشناس ادبیات داستانی حوزه هنری فارس با بیان اینکه «زنبورهای کتوشلواری» از آثار موفق این فرآیندهای ادبی بوده است، گفت: این اثر به عنوان یکی از سه اثر برتر «باغ رمان ایرانی» نیز انتخاب شد.
وی درباره اهداف اجرای طرح «اردیبهشت رمان شیراز» نیز بیان کرد: این طرح تلاشی برای ایجاد ارتباط و انتقال تجربه میان نویسندگان پیشکسوت و جوان استان فارس بود و حوزه هنری فارس در ادامه نیز چنین فرآیندهایی را در دستور کار خواهد داشت تا زمینه حمایت از نویسندگان جوان، نیمهحرفهای و حرفهای فراهم شود.
«زنبورهای کتوشلواری» روایتگر زندگی یک پسر نوجوان در دهه ۵۰ است؛ نوجوانی که روزهای خود را میان بازیهای کودکانه، شیطنتها و دردسرهای کوچکی مانند زنبورهای سمج سپری میکند، اما در کنار این دنیای ساده و کودکانه، سایه سنگین ساواک و فضای پرتنش مبارزات سیاسی به تدریج وارد زندگی او میشود.
این اثر تلاش دارد بخشی از فضای اجتماعی و سیاسی دهه ۵۰ و حالوهوای مبارزات پیش از انقلاب اسلامی را از دریچه نگاه یک نوجوان برای مخاطبان کودک و نوجوان روایت کند.
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