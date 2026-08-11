خبرگزاری مهر - گروه استانها - محدثه میرجلیلی: در کوچههای خشتی یزد، جایی که منارهها با آسمان نیلگون کویر نجوا میکنند، عشق به اهل بیت تنها یک باور نیست؛ یک سبک زندگی است.
مردم دارالعباده که شهرشان به «حسینیه ایران» شهرت یافته، در دو ماه محرم و صفر، غرق در حزن و اندوه آلالله میشوند و بیرق عزا را لحظهای بر زمین نمیگذارند.
در این میان، سنتی دیرینه وجود دارد که رنگ و بوی وداع دارد و اوج ارادت را به نمایش میگذارد؛ سنتی که در پایان ماه صفر، دلهای بیقرار را به مقصد مشهدالرضا روانه میکند.
یزدیها در قالب هیئتهای عزاداری، مسیر کویر تا حرم را با پای دل میپیمایند تا در شهادت غریبترین امام، بر سر و سینه بکوبند و اجر دو ماه عزاداری برای خاندان پیامبر را از دستان کریمانه حضرت ثامنالحجج (ع) طلب کنند. امسال نیز این شور و شعور حسینی و رضوی، با خدمترسانی گسترده مردمی و دستگاههای امدادی یزدی در مشهد مقدس به اوج خود رسیده است.
حضور پرشور بیش از ۱۰۷ هیئت و موکب یزدی در مشهد مقدس
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر از همافزایی بینظیر هیئتهای مذهبی این استان برای میزبانی از زائران بارگاه منور رضوی خبر داد.
حجتالاسلام مجتبی صداقت با اشاره به خدمترسانی میدانی موکب است، اظهار داشت: با برنامهریزیهای صورت گرفته، بیش از ۱۰۷ موکب و تشکل مردمی از استان یزد در نقاط مختلف پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) مستقر شدهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی یزد گفت: فردا همزمان با فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، اجتماع بزرگ سوگواران یزدی در روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه از ساعت ۱۶:۳۰ در ایوان و صحن مسجد گوهرشاد برپا خواهد شد که فرصتی برای تجدید عهد عزاداران با سیره نبوی و علوی است.
خدمت رضوی ۴۰ جوان هلال احمر یزد همزمان با ایام پایانی ماه صفر در مشهد
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر از اعزام گروهی ۴۰ نفره از اعضای فعال این جمعیت به مشهد مقدس خبر داد و گفت: این تیم که در قالب طرح «قدم به قدم تا مسیر بهشت» فعالیت میکند و این ایام پایانی ماه صفر در حال ارائه خدمات به زائران امام رضا (ع) هستند.
جعفر حسنپور تاکید کرد: این نیروها با همراه داشتن تجهیزات امدادی و تعداد مشخصی ویلچر، وظیفه جابهجایی زائران ناتوان و سالمند را بر عهده دارند. هدف از اجرای این طرح، علاوه بر تسهیل تردد زوار با ویلچر، ارائه خدمات فرهنگی، بشردوستانه و پیشگیری از آسیبهای ناشی از گرمازدگی است.
حسنپور همچنین خاطرنشان کرد: این جوانان در محورهای منتهی به حرم مطهر رضوی و در قالب سه شیفت کاری مستقر خواهند شد تا در کنار سایر امدادگران، فضایی آرام و تسهیلشده برای حضور زائران فراهم کنند.
استقرار تیمهای عملیاتی اورژانس یزد در مشهد مقدس جهت پشتیبانی درمانی از زائران
رئیس اورژانس استان یزد، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام آمادگی کامل این مرکز برای ایام مذهبی، از استقرار تیمهای عملیاتی فوریتهای پزشکی در مشهد مقدس خبر داد.
جواد سهیلی با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و مراسم پایان ماه صفر، اظهار داشت: با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته، تیمهای عملیاتی ما جهت ارائه خدمات درمانی و پشتیبانی از زائران امام هشتم (ع)، راهی مشهد مقدس شدند.
وی در ادامه افزود: این اعزام شامل دو دستگاه آمبولانس مجهز و چهار نفر از متخصصین و کارشناسان مجرب حوزه فوریتهای پزشکی است. این تیم از تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ در محل خدمت مستقر شده و تا پایان تاریخ ۲۳ مرداد ماه، به منظور تضمین سلامت و ارائه خدمات پزشکی به زائران، در منطقه حضور خواهند داشت.
رسم دیرینه مردمان کویر که غمهایشان را نه در خلوت خانهها، که در ازدحام خدمت و در مسیر عشق گره میزنند. از موکبهای برپاشده تا چایخانههای حرم، از چرخهای ویلچر که پاهای خسته زائران را نوازش میدهند تا آمبولانسهایی که نبض سلامت زائران را میپایند؛ همه و همه روایتی است از یک وفاداری است.
یزدیها، خادمان بیادعای حسینیه ایران، هر سال میآیند تا در ازدحام عزاداران آخر صفر، در جوار ملکوتی امام رئوف (ع)، مهر تأییدی بگیرند بر سیاهی دو ماهه محرم و صفرشان. آنان میآیند تا در میان زمزمه زیارت و ضربآهنگ زنجیرها، این حقیقت را زمزمه کنند که مسیر عشق به اهل بیت (ع)، انتهایش از کویر خشک یزد، به بهشت بارگاه رضوی ختم میشود.
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