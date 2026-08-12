به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست با معلمان دامغانی و در گفتگو با خبرنگاران از همکاری وزارت آموزش و پرورش با وزارت نیرو برای نصب نیروگاههای خورشیدی در مدارس کشور خبر داد و اظهار کرد: ۱۲ هزار مدرسه برای اجرای این طرح هدفگذاری شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه تجهیزات مورد نیاز برای اجرای نیروگاههای پنج کیلوواتی در این تعداد مدرسه تهیه شده است، افزود: مدارس استان سمنان نیز از این طرح بهرهمند خواهند شد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اجرای این طرح بهصورت تدریجی در استانها انجام میشود، گفت: با همراهی خیران و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، این اقدام با شتاب بیشتری پیش خواهد رفت.
کاظمی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش، اظهار کرد: مهارتآموزی و توسعه متوازن از اولویتهای نظام تعلیم و تربیت است و در این مسیر باید از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل استفاده شود.
وی همچنین بر استفاده مناسب از ظرفیت فضاهای آموزشی برای ارائه خدمات رفاهی و درمانی به فرهنگیان و بازنشستگان تأکید کرد و افزود: با مدیریت صحیح منابع میتوان بخشی از ظرفیتهای موجود را برای توسعه مراکز رفاهی و درمانی فرهنگیان و بازنشستگان به کار گرفت و وزارت آموزش و پرورش نیز از این طرحها حمایت میکند.
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