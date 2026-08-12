به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام سید هاشم حسینیالمدنی، شامگاه چهار شنبه در هیات حضرت علی اکبر هلال احمر با اشاره به استقرار حدود ۸۰۰ نفر از اعضا و خادمان جوانان هلال احمر در اردوگاه امام رضا اظهار کرد: بخش عمدهای از اعضای جوانان جمعیت هلال احمر در خیابان امام رضا(ع)، بهعنوان پرترددترین و شلوغترین مسیر منتهی به حرم مطهر، مشغول خدمترسانی هستند و با انتقال زائران، بهویژه سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی با ویلچر، مسئولیت سنگین و ارزشمندی را بر عهده دارند.
رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر افزود: در کنار خدمات امدادی و رفاهی، جمعی از طلاب عضو کانونهای طلاب سازمان جوانان نیز ضمن انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی، در زمانهای فراغت خود در کنار سایر اعضا به زائران حضرت رضا(ع) خدمت میکنند که این همراهی جلوهای از روحیه جهادی و خدمت بیمنت است.
حسینیالمدنی همچنین از حضور حضرت آیتالله معزی در جمع اعضای جوانان هلال احمر تقدیر کرد و گفت: با وجود دعوت رسمی برای حضور در مراسم خطبهخوانی حرم مطهر رضوی، حضور در کنار خادمان و جوانان هلال احمر را برگزیدند که این اقدام، نشاندهنده توجه ویژه به فعالیتهای ارزشمند جوانان خدمتگزار است.
وی با قدردانی از مدیران، مسئولان اردوگاه و تمامی اعضای حاضر از استانهای مختلف کشور، تأکید کرد: حضور جوانان از سراسر ایران، از سیستان و بلوچستان تا شمالغرب، از جنوب تا شمالشرق کشور، جلوهای از وحدت، همدلی و عشق به اهلبیت(ع) و خدمت به زائران امام رضا(ع) است.
رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در پایان، خدمت به زائران بارگاه منور رضوی را توفیقی الهی دانست و برای همه خادمان آرزوی سلامتی، موفقیت و بهرهمندی معنوی از این ایام نورانی کرد.
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