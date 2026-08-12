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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

حسینی‌المدنی: جوانان هلال احمر خادمان بی‌ادعای زائران رضوی هستند

حسینی‌المدنی: جوانان هلال احمر خادمان بی‌ادعای زائران رضوی هستند

مشهد-رییس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر با قدردانی از خدمات اعضای جوانان هلال احمر در مشهد مقدس، آنان را خادمان بی‌ادعای زائران حضرت امام رضا(ع) دانست.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام سید هاشم حسینی‌المدنی، شامگاه چهار شنبه در هیات حضرت علی اکبر هلال احمر با اشاره به استقرار حدود ۸۰۰ نفر از اعضا و خادمان جوانان هلال احمر در اردوگاه امام رضا اظهار کرد: بخش عمده‌ای از اعضای جوانان جمعیت هلال احمر در خیابان امام رضا(ع)، به‌عنوان پرترددترین و شلوغ‌ترین مسیر منتهی به حرم مطهر، مشغول خدمت‌رسانی هستند و با انتقال زائران، به‌ویژه سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی با ویلچر، مسئولیت سنگین و ارزشمندی را بر عهده دارند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر افزود: در کنار خدمات امدادی و رفاهی، جمعی از طلاب عضو کانون‌های طلاب سازمان جوانان نیز ضمن انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی، در زمان‌های فراغت خود در کنار سایر اعضا به زائران حضرت رضا(ع) خدمت می‌کنند که این همراهی جلوه‌ای از روحیه جهادی و خدمت بی‌منت است.

حسینی‌المدنی همچنین از حضور حضرت آیت‌الله معزی در جمع اعضای جوانان هلال احمر تقدیر کرد و گفت: با وجود دعوت رسمی برای حضور در مراسم خطبه‌خوانی حرم مطهر رضوی، حضور در کنار خادمان و جوانان هلال احمر را برگزیدند که این اقدام، نشان‌دهنده توجه ویژه به فعالیت‌های ارزشمند جوانان خدمتگزار است.

وی با قدردانی از مدیران، مسئولان اردوگاه و تمامی اعضای حاضر از استان‌های مختلف کشور، تأکید کرد: حضور جوانان از سراسر ایران، از سیستان و بلوچستان تا شمال‌غرب، از جنوب تا شمال‌شرق کشور، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و عشق به اهل‌بیت(ع) و خدمت به زائران امام رضا(ع) است.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در پایان، خدمت به زائران بارگاه منور رضوی را توفیقی الهی دانست و برای همه خادمان آرزوی سلامتی، موفقیت و بهره‌مندی معنوی از این ایام نورانی کرد.

کد مطلب 6915306

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