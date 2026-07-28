به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، ظهر سه‌شنبه در گفت‌وگو با رادیو کرمان، با تشریح توافقات انجام‌شده در حوزه تأمین سوخت، اظهار کرد: بر اساس توافقات صورت‌گرفته با دستگاه‌های مسئول در سطح کشور، سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان برای شهروندان استان کرمان بدون هیچ‌گونه تغییر، همچنان برقرار خواهد بود.



وی درباره سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی افزود: کاهش سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر، مختص استان کرمان نیست و این تصمیم به‌صورت سراسری در سراسر کشور اجرا می‌شود.



طالبی، ادامه داد: آنچه برای استان کرمان پیش‌بینی شده، این است که در راستای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی، کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در سطح استان جمع‌آوری شود و معادل میزان مصرف بنزین با نرخ ۵ هزار تومان، سهمیه‌ای متناسب به کارت‌های سوخت شهروندان استان اختصاص یابد



وی افزود: بر اساس توافقات انجام‌شده، قرار است ۵۰ لیتر سهمیه سوخت به کارت‌های سوخت شهروندان استان کرمان افزوده شود تا کمبودهای موجود در حوزه سوخت جبران شود. توافقات مربوط به اجرای این تصمیم روز یکشنبه نهایی شده و در حال حاضر منتظر ابلاغ رسمی آن هستیم.



طالبی، خاطر نشان کرد: همچنین مقرر شده است در استان کرمان، پس از پایان سهمیه‌های بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۳ هزار تومانی و سهمیه اضافه‌شده، امکان استفاده از بنزین آزاد نیز با نرخ پالایشگاه برای شهروندان فراهم تا مشکلی در زمینه تأمین سوخت وجود نداشته باشد.



وی‌ در ادامه با اشاره به سفر خود به جنوب استان کرمان اظهار کرد: صبح امروز به‌صورت مستقیم از تهران برای بازدید از مجتمع کشت و صنعت جیرفت و مجموعه‌های کشاورزی شرکت ماهان وارد جیرفت و در ادامه نیز از شهرستان‌های عنبرآباد و قلعه‌گنج بازدید خواهیم‌ کرد



استاندار کرمان افزود: قرار است یک طرح تحولی در حوزه کشاورزی با مشارکت بنگاه‌های بزرگ از جمله شرکت کشت و صنعت جیرفت و مجموعه هواپیمایی ماهان در استان اجرا شود که آثار و نتایج آن در توسعه بخش کشاورزی و به‌ویژه اصلاح الگوی کشت نمایان خواهد شد.



استاندار کرمان با اشاره به برنامه‌های کاری خود در تهران گفت: در دیدار با معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور، مصوبات سفر سال گذشته وی به استان، به‌ ویژه در حوزه تسهیلات اشتغال روستایی، اجرای طرح‌های نیمه‌تمام روستایی، کمک به بخش مسکن و تأمین آب شرب روستاها پیگیری و در این زمینه دستورات لازم صادر شده است.



طالبی، همچنین از برگزاری نشست مشترک میان گروه مالی گردشگری و شرکت زیرساخت خبر داد و گفت: در این جلسه درباره اجرای بزرگ‌ترین پروژه آزادراهی کشور توافقاتی صورت گرفته است و این پروژه با مصوبه هیئت وزیران، ظرف چند هفته آینده آغاز خواهد شد.



وی با اشاره به حضور در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این نشست، مصوبات سفر اعضای کمیسیون به استان کرمان در حوزه‌های راه و شهرسازی، مسکن، راه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک بررسی و برای رفع بخشی از مسائل باقی‌مانده استان که نیازمند حمایت دستگاه‌های ملی است، مصوباتی به تصویب رسید.



استاندار کرمان، ادامه داد: در نشست با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز مسائل حوزه‌های انتخابیه استان کرمان، به‌ویژه موضوعات زیرساختی، جاده‌ها، مسکن، انرژی خورشیدی و طرح‌های تأمین آب شرب مناطق مختلف استان بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.



وی همچنین از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان استان خبر داد و خاطر نشان کرد: در این نشست، مسائل مرتبط با حوزه وزارت اقتصاد بررسی و برای پیگیری موضوعات استان، قول‌هایی از سوی مسئولان مربوطه ارائه شد.