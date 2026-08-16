اعزام هیئت ویژه وزارت نفت به کرمان برای بررسی وضعیت سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز حسن پور، در دیدار با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، آخرین وضعیت تأمین و توزیع سوخت در استان کرمان و مطالبات مردم در این زمینه مورد بررسی قرار داد.

وی در این دیدار با تأکید بر ضرورت رفع فوری مشکلات سوخت در استان کرمان اظهار کرد: تأمین سوخت، مطالبه جدی مردم است و باید با تصمیمات عملیاتی و میدانی، این معضل به‌صورت پایدار حل شود.

وی افزود: با هماهنگی انجام‌شده، هیأتی از وزارت نفت برای بررسی میدانی مشکلات و وضعیت توزیع سوخت به استان کرمان اعزام خواهد شد تا مسائل موجود از نزدیک بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

نماینده مردم کرمان و راور همچنین از افزایش ۲۶ جایگاه سوخت به کدینگ استان کرمان خبر داد و گفت: این اقدام می‌تواند در مدیریت توزیع و دسترسی مردم به سوخت مؤثر باشد و انتظار داریم با اجرای دقیق مصوبات، شاهد بهبود محسوس وضعیت سوخت در سراسر استان باشیم.

حسن‌پور ، تأکید کرد: دسترسی به سوخت، حق مردم است و این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی و رفع کامل مشکلات، با جدیت پیگیری خواهیم کرد.