به گزارش خبرنگار مهر، کامران عباسی بهمناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل، ضمن قدردانی از زحمات اصحاب رسانه، نقش بیبدیل آنان در جامعه را ستود.
وی با اشاره به پیشینه علاقه شخصیاش به حوزه فرهنگ و رسانه گفت: اگرچه بهطور حرفهای در این عرصه فعالیت نکردهام، اما از دوران دانشجویی و مطالعه کتاب نقش مطبوعات در انقلاب مشروطه، همواره برای جایگاه خبرنگاران و اهل قلم احترام ویژهای قائل بودهام. هنوز هم در فضای مجازی و حوزه تخصصی خود یادداشتهایی دارم و بهخوبی درک میکنم که شما چه تأثیر عمیقی بر مسائل جامعه میگذارید.
رئیس شورای اسلامی استان اردبیل با اشاره به پیشینه تاریخی تأثیرگذاری رسانهها در ایران افزود: از دوران مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی، نقش خبرنگاران و فعالان رسانهای همواره تعیینکننده بوده است؛ از پخش نوارهای کاست در آن روزگار تا شرایط امروز. بسیاری از شما در مقاطع گوناگون برای اعتقادات و قلم خود هزینه دادهاید، اما همین که قرآن کریم از قلم و نگارش با سوگند یاد کرده، نشان از عظمت کار شما دارد.
عباسی با تأکید بر کارکرد نظارتی و فرهنگی رسانهها خاطرنشان کرد: رسانهها هستند که جامعه را متعادل میکنند. بدون خبر، نه مسئولی رصد میشود و نه صدای مردم به جایی میرسد. شما در حال تمرین دموکراسی و فرهنگسازی هستید. یکی از دلایل سقوط رژیم پهلوی، بی توجهی به قشر تأثیرگذار متوسط جامعه و سرکوب اهل قلم بود.
وی در پایان با ارج نهادن به نقش سازنده خبرنگاران در جامعۀ مدنی گفت: شما هستید که خطکشی میکنید، فرهنگ میسازید و مسیر را به جامعه نشان میدهید. امروز صرفاً برای خداقوتگویی و تشکر از زحمات شما آمدیم. از طرف شورای استان اردبیل – که هرچند اختیارات قانونی گستردهای دارد، اما منابع چندانی در اختیار ندارد، از تکتک عزیزان رسانهای که با دل و جان کار میکنند، صمیمانه سپاسگزارم.
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