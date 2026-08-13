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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

تصادف زنجیره‌ای سه خودرو در اتوبان تهران–قم ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت

تصادف زنجیره‌ای سه خودرو در اتوبان تهران–قم ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت

تصادف زنجیره‌ای سه خودرو در اتوبان تهران–قم ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اورژانس استان تهران، ساعت ۰۸:۲۵ روز ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵، در پی برخورد سه دستگاه خودرو در اتوبان تهران به سمت قم، ۱۰ نفر مصدوم شدند.

‌پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران، 5دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

‌مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. بر این اساس، ۷ مصدوم به بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط‌کریم و ۳ مصدوم به بیمارستان شهدای هفتم تیر انتقال یافتند.

کد مطلب 6915549
محدثه رمضانعلی

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