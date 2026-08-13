عراقچی: ما بر الله توکل داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی خطاب به مقامات آمریکایی و به زبان انگلیسی، اظهار کرد: ایالات متحده مدتهاست که به دلیل ضعف اطلاعاتی، دچار اشتباهات محاسباتی مکرر میشود. جنگ علیه ایران نمونهای روشن از آن است. اکنون نیز در قبال تنگه هرمز، مرتکب اشتباه محاسباتی حتی بزرگتری شده است.
وی با بیان آنکه بدتر از اخبار جعلی، اطلاعات جعلی است. مراقب باشید، خاطر نشان کرد: الله بزرگ است، بزرگتر از هر قدرتی بر روی زمین. ما بر الله توکل داریم.
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